領隊售貨員轉職做保安物管　業界反駁水泡論：未來10年仍增長

新冠疫情持續逾兩年，本地旅遊業及零售業首當其衝，不少從業員為生計轉投其他行業。許浩維及鄧雅文以往是外遊領隊及售貨員，受疫情影響，變得無團可帶、遇上商店結業，轉行加入保安及物管業，在城市服務集團任職高級行動組主任及客戶服務主任。兩人轉行逾年，對目前穩定的工作感滿意，覺得留在行內有晉升前景，坦言無打算重投舊業。



城市服務集團行政總裁助理鄭紹章認為，讓員工看見前景及晉升機會，有助留住員工。他續指業內發展機會多、行業漸趨專業化，認為行業並非「水泡」，相信「未來5年、10年，保安物管都係一個增長嘅行業。」建議年輕人如想轉職，不妨考慮保安及物管業。



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疫情爆發 團友驟減 收入下跌至少一半

今年30歲的許浩維曾在旅行社任職外遊領隊八年，他憶述在2020年的農曆新年、即疫情爆發之初，他仍帶團前往韓國。不過，因為疫情關係，團友人數驟減，由原定20、30人跌至10多人，「都係公開秘密，團嘅人數決定我收入。」他坦言當時已沒考慮收入，以「幫公司完成任務」的心態帶完這團，後來再帶的杜拜團及南非團，都有同樣情況。

許浩維解釋，外遊領隊的底薪只有1,800元，絕大部份收入來自團友的服務費，行內人平均每月收入約2萬元；如遇上旺季、帶歐洲團，月收也能達3萬元。在疫情下，他每團的收入因為團友驟跌至少減半，在3月中起更無團可帶，「之後都無再返公司。」

拒無了期等待 為生活做清潔、洗碗等工作

許浩維坦言，一度盼疫情早日結束，可以重新帶團，「無了期咁等，我都要生活。」無團可帶之後，包裝、廚房、清潔、洗碗等等的工作他都做過，最後才加入城市服務集團成為高級行動組主任。

一個行業做八年，一定有唔捨得，要你放棄就放棄，但有時啲嘢，我哋都要向現實低頭。 許浩維

許浩維自言只有中五學歷，也是「一張白紙」，初入職時花不少時間學習，對該集團給予他機會做管理層感意外，入職後亦感覺到「（留在公司）一定有再晉升空間，能者多勞、多勞多得，我再上一個職位就經理，會有呢個機會。」

許浩維：期望生活安定 與女友成婚

他續表示，新冠病毒疫情未完，台灣已有猴痘輸入個案，疫症彷彿沒完沒了，旅遊業難言何時復甦，而他及女朋友未來有意成婚，雙方家長亦期望他們生活穩定，未必會重投舊業，「我20歲入行，當時諗住免費旅行，周圍飛，帶住團友好開心，嘻嘻哈哈，但係去到我今年30歲，要諗穩定嘅野，唔係一個開心、一個快樂、一個成就感，咁就可以取代一切。」

鄧雅文：轉行收入減半 但上班快樂機會晉升好

現職客戶服務主任、今年39歲的鄧雅文，以往曾在同一間零售店做了十年售貨員。疫情下商店倒閉，她失去工作，到過多間零售商鋪做兼職售貨員，偶然看到手機的招聘程序看到客戶服務主任的職位，覺得所需的技能與她本業相近，應徵後成功獲聘加入集團。

以前做售貨員發夢都係返工，而家就唔會囉，會輕鬆好多。 鄧雅文

她坦言過往收入最高可達3、4萬元，即使環境差，月入仍達2、3萬元，現時的收入雖較以往少一半，但工作環境較輕鬆，不似售貨員間易有競爭，令她更享受上班的時間。她指繼續做的話，未來有機會晉升為經理，前景較售貨員好，故有意繼續留在行內。

城市服務集團行政總裁助理鄭紹章指，疫情下保安及物管行業的員工謹守崗位，默默守護香港。（盧翊銘攝）

業界指物管業工作穩定有前景

城市服務集團行政總裁助理鄭紹章表示，保安及物管業的流轉率高，難比較疫情前後的人手，但在疫情下，確實多了一些從其他行業轉職而來的同事。他認為，保安及物管行業能提供很好的晉升機會，加上工作穩定，適合長遠發展，而非一般人認為的「水泡」，行業也趨轉業化，不一定再是工時長、人工低。

被問到留住員工的關鍵，鄭紹章回應指，除了提供不錯的薪酬待遇，「最緊要係有晉升空間，畀佢見到呢個行業有發展機會。」他續指，集團業務廣泛，在疫情下生意額仍有增長，「我相信只要同事有心去探索呢個領域，我哋（集團）都畀到好多機會佢。」

我哋（保安及物管業）無得離開個崗位，疫情幾艱難，我哋呢班同事係真係默默咁守護緊香港，雖然佢係打份工，但係如果無咗呢班人，個社會運轉唔到，（所以）需求一定有喺到。 城市服務集團行政總裁助理鄭紹章

鄭紹章說，疫情之下很多行業可以在家工作，但保安及物管行業的員工則不能在家工在，從業員一直默默守護香港。他相信保安及物管行業在未來5年、甚或10年，都會是增長的行業，建議如年輕人有意轉職，不妨考慮保安及物管業。