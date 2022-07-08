熔斷機制暫緩｜專家倡家居檢疫須每日核酸檢測　建議各區增檢測站

政府昨日（7日）宣布暫緩航班熔斷機制，但要求抵港人士在檢疫第3日須接受核酸檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（8日）認為，暫緩熔斷機制後不會增加確診輸入個案「走漏」流入社區，因新冠病毒潛伏期一般是三至七日，個別人士的潛伏期較長，抵港後不會立刻驗出陽性，與熔斷機制無關。

他又認為，暫緩熔斷機制後可推出「包底措施」，例如提升檢測能力及次數。至於是否可改為家居檢疫方面，他建議可要求抵港人士每日做檢測，而各區亦可增加流動檢測站。



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曾祈殷今日在港台節目《千禧年代》中表示，外防輸入主要依賴三項措施，包括熔斷機制、酒店檢疫及病毒檢測，當中最有效的是酒店檢疫及檢測，而熔斷機制只是想避免酒店房間不足。暫緩熔斷機制後，曾指可推出「包底措施」，包括可增加檢測次數。

他又認為，暫緩熔斷機制後不會增加「走漏」確診個案的比率，解釋因個別人士潛伏期較長，「唔關熔斷機制事。」

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片／黃寶瑩攝）

被問到是否可改為家居檢疫？曾祈殷直言：「喺邊度隔離唔係最重要，最重要係日日做核酸（檢測）」，不過當局須評估個別抵港人士居所是否合適做檢疫。他建議是否可家居檢疫應以接種疫苗作分界，例如已打三針或四針，而相關人士家人是否已完成接種疫苗亦十分重要。

至於近日疫情回升，曾祈殷指入院病人以長者為主，建議當局除了要考慮如何提升疫苗接種率，亦應考慮一籃子因素加快派新冠口服藥速度，包括提早詢問家人是否批准長者服用。

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