增2宗無源頭BA.4/5　西灣河一家三口中招　張竹君：死亡個案或升

本港再增多17宗疑染變種Omicron BA.4或BA.5本地個案，兩宗屬源頭不明個案，其中包括居於西灣河筲箕灣道高望大樓的一家三口。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，隨著個案數字增加，入院、入住深切治療部或死亡個案有機會上升，呼籲市民緊守防疫措施，如有病徵，即使快測陰性亦應盡早求醫。



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新增17宗疑染變種BA.4或BA.5本地個案

張竹君今（7日）表示，本港新增17宗疑染BA.4或BA.5本地個案，其中兩宗屬源頭不明，分別居於荃灣梨木樹邨及西灣河筲箕灣道高望大樓。

張竹君籲即使快測陰性 如有病徵亦應盡早求醫

張竹君表示，本港目前只有近1%個案屬懷疑BA.4或BA.5個案，但參考世界衛生組織（WHO）最新數字，BA.5個案上升及正在全球取代其他變異病毒株，已遍布83國家，個案比例由上周37%上升至52%，BA.4個案上升速度較緩慢，由11%升至12%；至於BA.2及BA.2.12.1個案數字則呈跌勢，BA.2由16%下降至9%，BA.2.12.1由19%降至11%。

她補充指，雖未有證據顯示BA.5會引發嚴重病徵，但隨著個案增加，入院、入住深切治療部或死亡個案有機會上升，呼籲市民緊守防疫措施，即使快測呈陰性，如有病徵亦應盡早求醫。

其中一名疑染BA.4或BA.5本地源頭不明個案居於荃灣梨木樹邨。（資料圖片）

大埔那打素及佛教醫院兩病房爆疫停收新症

此外，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，大埔那打素醫院內科混合病房男病人在周一（4日）檢測呈陽性，追蹤調查發現，同房有6名病人及1名護士同樣染疫，其中5名病人正接受隔離治療，其餘病人已出院，並接受家居隔離，全部人情況穩定。該病房已停收新症及探訪，以及徹底清潔消毒。

香港佛教醫院的護養病房今日亦新增2名男病人確診，年齡分別是40歲及51歲，目前情況穩定，已轉送東華三院黃大仙醫院接受隔離治療。至今共12名病人及4名員工確診，該病房已徹底消毒，感染控制組正調查個案關連。

醫管局預告倘疫情惡化 公院服務再受影響

關慧敏表示，目前社區確診個案增多，不少屬源頭不明，由六月初低位至今已增多一倍，反映疫情正逐步反彈，公立醫院的人手及病床已做足準備應對。她續指，如入院或確診個案增多，會檢視需否調整公院服務，例如非緊急日間檢查已稍為調整。她強調，目前正處於抗疫關鏈時刻，希望市民有心理準備，一旦疫情惡化，公院服務將受影響，呼籲市民合作壓制疫情反彈。

▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼

