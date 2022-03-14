漁護署加強郊野公園執法　籲市民遵守二人限聚令等　違者將被檢控

第五波疫情持續，漁農自然護理署今（14日）在郊野公園加強執法，打擊違反防疫條例的行為。署方表示，轄下所有露營地點及燒烤地點已關閉，任何人均不得在郊野公園進行露營或燒烤活動，亦不得進入圍封範圍。市民亦須遵守二人限聚令及佩戴口罩。
今年已向490名違規人士採取執法行動
漁護署表示，已在郊野公園加強巡邏及執法，亦不時進行特別執法行動及聯同相關部門進行聯合執法行動。截至昨日（13日），漁護署今年已向490名涉嫌違反相關法例的人士採取執法行動。署方稱將繼續加強巡邏，如發現違規情況，會果斷執法。
本港疫情非常嚴峻，署方呼籲市民盡量減少外出，如計劃前往郊野公園，應避免到人多擠迫的地方，並遵守社交距離措施。市民應保持個人及環境衞生，妥善處理使用過的口罩及垃圾，減低病毒在社區傳播的風險以及保護環境。
▼3月13日 屯門翠寧花園第３座圍封檢測▼
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