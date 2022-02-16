行山要守二人限聚令　郊野公園請勿露營　漁護署會加強巡邏執法

疫情期間去行山遠足，記得遵守限聚令，並請勿在郊野公園燒烤及露營。漁護署昨日（15日）發新聞稿提醒市民，在郊野公園必須保持適當社交距離，並嚴格遵守限制群組聚集的相關法例和規定。



漁護署發言人重申：「為減少社交接觸，漁護署轄下所有燒烤地點及露營地點已關閉。根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行燒烤或露營活動，亦不得進入圍封範圍，違者可被檢控。此外，市民必須遵守《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）的規定，不得進行多於法例指定人數的群組聚集，違者可被檢控。」

發言人亦指出：「漁護署單在今年首一個多月內（截至2月14日）已向逾400名涉嫌違反相關法例的人士採取執法行動。漁護署會繼續加強巡邏，如發現違規情況，會果斷採取執法行動。」

發言人提醒市民在郊野公園須自律及避免群組聚集，保持個人、環境衞生及合適的社交距離、佩戴口罩，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾、自己帶走」，減低病毒在社區傳播的風險以及保護環境。