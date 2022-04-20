行山｜郊野公園遊客中心明日重開 露營地點燒烤場繼續關閉
撰文：顏銘輝
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漁農自然護理署今日（20日）宣布，該署轄下部分公共設施明日（21日）起恢復正常服務。
下列公共設施：香港濕地公園、八間郊野公園遊客／教育中心、八間香港地質公園遊客中心、海下遊客中心及瀕危物種資源中心，將於明日起重新開放。至於郊野公園的所有燒烤地點及露營地點將繼續關閉，直至另行通告。
【海下遊客中心環境】
基於公共衞生考慮，市民進入上述公共設施前，須遵從一系列防疫措施，包括使用「安心出行」流動應用程式、出示「疫苗通行證」二維碼、佩戴自備的口罩、接受體溫檢測及使用酒精搓手液消毒雙手。
此外，漁護署提醒郊遊人士，應遵守社交距離措施，保持個人及環境衞生，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾自己帶走」。
大家上山前先了解行山禮儀：
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