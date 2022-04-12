分域碼頭｜商經局申拆卸以重置港灣消防局　保存部份結構重現歷史

屹立灣仔逾半個世紀的分域碼頭海軍商場，用地今年二月被政府收回，以重置毗鄰稅務大樓的港灣消防局，昔日的水兵俱樂部正式落幕。

商務及經濟發展局近日向城規會申請，提出拆卸海軍商場，將地皮用作重置港灣消防局，擬議的新消防局大樓高11層，亦會挖建地庫停車場。大樓其中兩層將會劃作訓練設施，培訓前線消防員和救護員，但強調功能不會與百勝角消防及救護學院重疊。工程暫訂在明年7月動工，預料最快2027年4月落成。

至於一直有聲音要求保育海軍商場，商經局認為，其建築和社會價值較低，但會以拍照和3D掃瞄方式記錄大樓，並會保留部份結構，待日後在灣仔北發展中，展示該區的發展歷史。



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商經局在申請文件表示，現時位於港灣道的港灣消防局已被政府指定為重建項目，若該消防局在拆卸後無法重建，最近的消防局只會餘下中環和灣仔消防局，相距路程遠加上道路複雜，難履行在6分鐘內抵達火警現場的承諾，故有需要在鄰近，位於龍合街和分域碼頭交界的土地上，尋求規劃許可，重建新分區消防局暨救護站和附屬設施。

商經局向城規會申請，在海軍商場重置港灣消防局。（城規會文件截圖）

港灣消防局重置後樓高11層

用地大部份屬於「休憩」用途，佔該區整體休憩用地的12.96%，亦有地段為「道路」。當局指，港灣消防局重建後，新大樓將會有11層，總樓面面積為14,130平方米。

根據規劃大綱，大樓將設有地庫停車場，提供29個泊車位，地下至4樓將會是辦公室、留宿房和其他消防和救護員日常工作空間。至於大樓5樓和6樓將會劃作訓練設施，而7樓則是高層指揮室，可用作跨部門指揮。

文件指，消防局內附設的訓練設施，能讓前線消防人員熟習該區的特殊風險，如灣仔區酒店和高樓大廈林立，又強調新建的訓練設施，功能並不會與將軍澳百勝角的消防及救護學院重疊。

海軍商場部份結構會保留 未來用作重現分域碼頭歷史

對於一直有聲音稱要保育海軍商場，文件提到，將會保育海軍商場門口的一棵古樹，而為減低拆卸對保育歷史建築的傷害，將會透過「適當的記錄」（ proper documentation）保育，包括拍照和3D掃瞄，部份結構和物料亦會保留。

土木工程招展署已同意，在灣仔北發展中，展示有關被保育的結構，以重現分域碼頭的歷史，有關保育工程將會在工程開展後，與古物古蹟辦事處商討。

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當局在文件中，評估海軍商場價值時提到，分域碼頭在1970年落成，並無很長歷史，但仍見證灣仔海岸的發展，將其歷史價值評為中度（medium）。

至於建築價值卻被評為「非常低」（very low），文件形容，海軍商場在1970年於分域碼頭重置時，成熟地採用鋼筋和混凝土，形容是現代建築的例子。惟大樓其後的工程，加上一次又一次填海，分域碼頭已完全失去維港海岸線，令其原有功能和意義進一步脫節（dislinked ）。

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文件形容海軍商場是「介紹香港的嚮導」

文件又指，海軍商場過去主要為抵港海軍服務，在本地的社會價值相對較低，但坦言大樓作為海軍抵港後首個踏足的地方，形容是「介紹香港的嚮導」，展示本港文化和景點，亦影響灣仔區一帶的發展。