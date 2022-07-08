確診大廈｜增1726幢　半山壹號、擎天半島、Sea To Sky上榜

本港疫情反彈，衞生防護中心今日（8日）更新確診大廈名單，新呈報1,726幢，不少大廈都集中在新界區，當中以沙田最多，分別有名城、迎海、御龍山等；將軍澳西貢則有MONTEREY、Savannah、日出康城Sea To Sky、The Pink Villa等。九龍區有九龍城半山壹號、油尖旺Grand Austin、利奧坊、擎天半島等。港島區有貝沙灣南灣、薄扶林花園、星街 1 號等。



新界區



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沙田區160幢上榜佔最多

新界區方面，以沙田區最多有160幢，分別是名城3期1座、名城3期3座、迎海1期5座、迎海．星灣19座、御龍山6座、銀湖．天峰1座、5座及6座；大埔有104幢，有天鑽2座、9座、10座、海日灣2期9座、嵐山6座、8座、溋玥．天賦海灣2座、10座、逸瓏灣II 10座等。

元朗區有135幢，包括Grand Yoho 9座、Park Yoho Venezia 2B座、Wetland Seasons Park 25座、Yoho Midtown M5座、Yoho Town 5座、尚悅6座、尚悅．方；屯門96幢，有NAPA 6座、The Carmel 2座、菁雋、瓏門3座、5座及7座。

日出康城多座有患者

將軍澳西貢區有118，分布MONTEREY 6座、Savannah 2A座、日出康城ea To Sky 2座和3座、The Pink Villa、天晉日鑽海6座、天晉彗鑽海2座、日出康城LP6 1座、日出康城Malibu 1B座及2B座、日出康城Montara 2B座、日出康城首都2座、日出康城領都7座、11座、峻瀅1座及II3座、晉海5B座、海翩滙7座等。

九龍區



九龍區方面，九龍城有93幢，有Kadoorie Hill、Oasis Kai Tak 3座、One Homantin 2座、3座及6座、半山壹號23號及26號、啟岸、啟德1號2期3座、御門．前、傲名、傲雲峰2座及6座、瑧樺。

觀塘148幢，包括Peninsula East 1座、海傲灣1A座、凱滙1座及3座；油尖旺有62幢，分布Grand Austin 1A 座和2A座、利奧坊．凱岸1座、利奧坊．曦岸2座、擎天半島2座及5 座。

港島區



港島區方面，中西區有71幢，有Lexington Hill、泓都 1 座、 3 座、浚峯；南區62幢，有貝沙灣2座及6座、貝沙灣南灣2座及7座、薄扶林花園6座；灣仔46幢，包括Eight Kwai Fong、星街1號。

政府宿舍亦有不少確診，分別為屯富路紀律部隊宿舍、消防處百勝角已婚人員宿舍、東區尤德夫人那打素醫院高級職員宿舍、柴灣已婚警察宿舍、消防處柴灣員佐級已婚人員宿舍、西九龍紀律部隊宿舍、懲教署職員宿舍、消防處永定道消防已婚宿舍、黃大仙紀律部隊宿舍、豐盛街紀律部隊宿舍、荔景紀律部隊宿舍、秀茂坪紀律部隊宿舍、順利紀律部隊宿舍。