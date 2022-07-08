盧寵茂稱短期內無可能免檢通關　暫緩熔斷非放寬防疫：不考慮躺平

政府昨日（7日）宣布即時暫緩航班熔斷機制，同時要求抵港人士在檢疫第3日須接受核酸檢測。醫務衞生局局長盧寵茂今午（8日）在疫情記者會稱，政策改變不表示放寬防疫，而是用更精準抗疫做到外防輸入：「從不考慮躺平。」被問到通關時間表，盧寵茂形容通關兩個字在他上任後一周聽得最多，連發夢都想起，但社會要有合理期望，完全免檢疫通關短時間內完全無可能：「要回到2020年以前，拎住張回鄉卡就隨意三分鐘過關，相信短時間內非合理期望。」



盧寵茂形容本港現時疫情非常嚴峻 不是放鬆時候

盧寵茂強調，本港現時疫情非常嚴峻，不是放鬆時候，因每日確診個案上升，醫護面對好大壓力，若醫護感染，以及有更多新冠病人入院，會影響醫院提供的日常服務，屆時不單止影響新冠病人健康，連非新冠病人治療服務都影響，造成不必要風險。他重申，核酸檢測是新冠檢測「金標準」，必須提高核酸檢測數量，做到「多、準、快」。

「多、準、快」提高檢測量 暫緩熔斷機制是更精準抗疫

對於即時暫緩航班熔斷機制，盧寵茂指不表示放寬防疫措施，而是更精準抗疫做到外防輸入，考慮到各方因素後，數據顯示，核酸檢測措施可有效找到感染個案，從而不會令個案變成社區傳播源頭，因而決定暫緩熔斷機制。

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社會對通關期望要合理 盧寵茂：我發夢都諗起佢

被問到通關時間表，盧寵茂形容上任後「發夢都諗起佢」，但反問通關定義是甚麼？他指出，社會要有合理期望，通關可以通外也可通內，當中要求及方向有不同，但要回到2020年以前、即疫情發生前般方便非合理期望：「例如拎住張回鄉卡就隨意三分鐘過關，深圳住可嚟香港上班，每日來回，當日往返，相信短時間內非合理期望，完全冇檢疫通關短時間內完全冇可能。」

上任後發夢都諗起佢（通關），但社會要有合理期望，例如拎住張回鄉卡就隨意三分鐘過關，深圳住可嚟香港上班，每日來回，當日往返，相信短時間內非合理期望，完全冇檢疫通關短時間內完全冇可能。 醫務衞生局局長盧寵茂

動態清零不等於絕對零度 將經濟完全靜止非方向

盧寵茂又解釋其動態清零概念，指零是好低，要做到零，方向是永遠減數，但不是絕對零度：「要做到絕對零度，將所有生活、經濟完全靜止，絕對非香港作為國際城市方向，（香港）要為自己定零度，就像攝氏零度概念一樣，達致方向是減數，方向是令社會在疫情不會危害市民生命健康。」