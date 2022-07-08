疫情｜增2945宗　路德會協同中學、路德會梁鉅鏐小學各一班停課

本港新冠疫情反彈，衞生防護中心今日（8日）公布增2,945宗個案，在3,000宗水平輕微上落。新增個案中，有197宗為輸入個案，以英國、泰國及美國旅客佔最多。

衞生防護中心亦公布，今日有191間學校呈報共214宗染疫個案，當中有兩間學校因個別班別疑有傳播，需要停課一周，包括路德會協同中學4B班、路德會梁鉅鏐小學1B班，各有3名學生受感染。



本地個案增2,748宗

衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增本地個案2,748宗，當中核酸陽性為1,035宗、經快測陽性再核酸檢測確認有1,713宗。輸入個案方面，今日新增197宗，當中核酸檢測有119宗、快測陽性後經核酸檢測確認有78宗。

197宗輸入個案中，機場樣本發現有74宗、檢疫酒店發現有97宗、離開檢疫酒店在社區發現亦有26宗。張表示，當中大部份個案的CT值較高（即病毒量較低），亦是復陽個案。

至於輸入個案主要來自4個國家，英國佔63宗、泰國佔14宗、美國佔13宗、新加坡佔10宗，其他國家或地區則低於10宗。

191間學校呈報共214宗個案

此外，今日214宗呈報個案，涉及191間學校，包括174名學生及38名教職員，分別來自37間幼稚園、82間小學、64間中學及8間特殊學校。而過去一周共有107間學校，曾呈報兩宗或以上個案。當局亦因個別學校有班別懷疑有傳播，建議涉事班別停課一周，包括：

．路德會協同中學4B班，全班30名學生中，累計3名學生受感染。

．路德會梁鉅鏐小學1B班，全班29名學生中，累計3名學生受感染。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼

