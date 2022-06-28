回歸25周年｜250的士中環列陣　擺成25字型賀回歸　的總︰冇難度

香港的士司機從業員總會今日（28日）舉行大型的士巡遊系列活動慶祝回歸，的總先於今早分三隊人於港九新界，安排26部的士依序分別貼上「1997」到「2022」字樣和「慶祝回歸 25周年」海報，掛上國旗舉行大巡遊。

下午2時，的總安排再250輛的士，於中環民耀街地盤停泊，擺成「25」字樣慶祝回歸。



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的總今日（28日）舉行「開新篇、創未來慶祝香港回歸 25 周年系列的士巡遊活動」，先於今早安排3隊，分別各以26輛的士組成的車隊，在港九新界三區巡遊。車隊當中有25輛的士貼上「1997」至「2022」字樣，餘下一輛則貼上「慶祝回歸25周年」海報。

下午二時，三隊車隊以及其他的士，合共250輛的士在中環⺠耀街恆基兆業地盤集合，250輛的士停泊時，排列成25字樣的陣式，以慶祝香港回歸25周年。部份的士更貼上「歡迎習主席出席慶祝香港回歸祖國廿五周年大會暨第六屆特區政府就職典禮」。

黃大海表示，聯繫250架的士參加上並無太大困難，「大家都好願意嚟參加，一啲難度都冇，大家都一條心」。（鄭子峰攝）

的總秘書長黃大海表示，的士業的從業員都是一條心，聯繫250輛的士參加，並無太大困難，「大家都好願意嚟參加，一啲難度都冇，大家都一條心」。

譚先生對參加巡遊感到很興奮，更表示現正工作時間，即使不接生意亦來參與。（鄭子峰攝）

的士司機譚先生有份參加巡遊，他對參加巡遊感到很興奮，更表示即使不接生意亦到場參與，「搵少一日咋嘛，冇乜所謂㗎」。譚又指，今次是首次參與車隊巡遊活動，「幾開心㗎，油站都冇咁多車。」他又笑稱，250輛的士集體不載客，「戥出面啲人難截車囉。」