回流學警盼修補警民關係　嘆被市民誤解：時間會證明一切

警察學院今日（27日）舉行結業典禮暨閱操儀式，有24名督察及86名警員畢業。

24歲的文立衡由海外回流，於督察班畢業，他認為修補警民關係是重要的任務，希望可一步一步消除大眾對警隊的誤解，以打好警民關係。另一位警員班的畢業生陳梓源則表示成為警察一直都是他的夢想，而前年的社會事件則令他更堅定志向。



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督察班學員文立衡現年24歲，獲頒施禮榮盾及榮譽警棍，他於20年在英國倫敦政治經濟學院獲頒理學碩士學位，主修媒體及傳播，畢業後隨即加入警隊。

文立衡提到曾於外國聽講座的問答環節中，遇到一位觀眾大庭廣眾下公開承認參與社運，令他意識到作為香港青年有責任維護香港法治，下決心加入警隊。

文立衡又認為，現階段警隊其中一個任務便是修補警民關係，結合他主修媒體及傳播的經驗，認為需要運用不同渠道例如社交媒體去與市民打好關係，「未必可以即刻進行，一步一步嚟」；又提到假消息令時對警隊又誤解，但隨着更多與市民接觸，誤解亦逐漸消除，亦有更多人認同警方的執法。

另一位得獎學員陳梓源獲頒薛富杯及銀笛，他現年32歲，於20年在英國格林威治大學獲頒法學碩士學位，加入警隊前曾擔任項目經理。他表示成為警察是他一直的夢想，而當2019年見到社會運動後則更加堅定了他的志向，「希望可以為公眾出一分力」，於是決定加入警隊。

提到警民關係，陳梓源期望可做到「以生命影響生命」，雖然警民關係仍有進步空間，不少市民仍對警隊存有誤解，但相信「時間會證明一切」，警民關係亦會變得更好。

兩位畢業生亦認為，國安法實施後，令社會秩序迅速恢復。文立衡指，國安法令社會回復穩定，令他對未來充滿信心，亦是他其中一個決定回到香港投考警察的原因。陳梓源則表示國安法令香港秩序迅速恢復，有利香港發展。