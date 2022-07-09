疫情｜增2995確診 輸入個案破200英國佔56 慈恩學校13學生檢疫
撰文：歐陽德浩
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本港疫情反彈，衞生防護中心今日（9日）公布增2,995宗個案，在3,000宗水平輕微上落。當中204宗為輸入個案，以英國為主佔56宗，其餘主要輸入國家為新加坡、美國及泰國旅客。中心亦公布，特殊學校慈恩學校，因一名教職員確診，13名學生須接受檢疫。
增2791宗本地個案 204宗輸入個案大部份病毒量較低
張竹君公布，今日新增2,791宗本地個案，當中直接核酸陽性有1,104宗，經快測陽性再核酸檢測確認有1,687宗。輸入個案方面，今日新增204宗，再度重上200宗關口，當中核酸檢測有168宗、快測陽性後經核酸檢測確認有36宗。
204宗輸入個案中，機場樣本發現有74宗、檢疫酒店發現有108宗、離開檢疫酒店在社區發現亦有21宗。張表示，當中大部份個案的CT值較高（即病毒量較低），可能是復陽個案。
輸入個案主要來自英國、新加坡及美國等地
至於輸入個案主要來自5個國家，英國佔56宗、新加坡佔20宗、美國佔15宗、泰國佔17宗、加拿大佔15宗，其他國家或地區則低於10宗。
特殊學校慈恩學校增一名教職員確診
張亦公布，位於土瓜灣的特殊學校慈恩學校，有一名教職員確診，由於涉及照顧工作，13名學生需接受檢疫。
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