移民潮︱60歲漢想靠留學移民加拿大　中產家長擬提前舉家遷往英國

第三屆移民及置業博覽今日（12日）結束，有參展商表示今年的氣氛相當熱烈，特別多人查詢加拿大「救生艇Stream A」的移民計劃，當中有個案更超過60歲亦表示希望可透過讀書移民加拿大。



有家長則表示，原本計劃讓現就讀中二的女兒讀完中學後，才到海外升讀大學，但近年香港的情況「急轉直下」，加上英國BNO計劃便利，決定將計劃推前，打算半年至一年內移民到英國。



迪昇移民諮詢服務總監吳女士指今屆移民展的反應都十分勇躍，「基本上都冇停過」，其公司主打加拿大的救生艇計劃，吸引到不少客人查詢，當中大多似希望用Stream A讀書方式移民至加拿大。

她表示，查詢者除了剛中學或大學畢業生外，亦有為數不少的家庭希望透過爸爸或媽媽到加拿大讀書，然後舉家移民至加拿大，甚至有60歲男子表示希望可藉讀書移民至加拿大，不過她亦提到成功機會不高；除Stream A讀書移民外，Stream B的工作移民亦有不少人查詢，亦有同性戀伴侶計劃以同居伴侶的身份申請境內擔保配偶移民，到加拿大結婚。

最遲2026年在加拿大讀書或工作滿兩年

吳女士預計，今年和明年將會是申請救生艇計劃的高峰期，因申請者需要在2026年計劃限期前於當地讀書或工作滿兩年，加上需要少量時間應對推遲畢業等突發情況，所以都不會建議在2024年才到加拿大。她指在加拿大救生艇計劃結束後，有意移民的港人亦透過澳洲的救生艇計劃移民澳洲，但相較只需兩年的加拿大計劃，則需要五至六年的時間，但仍較其他移民政策的門檻低。

英國叫停投資移民 中產可當愛爾蘭跳板移英

除了加拿大、英國及澳洲外，愛爾蘭亦是較受中產及專業人士歡迎的移民選擇，愛爾蘭投資移民公司Bartra市場部總監張㬢指出，港人的移民意欲都很高，主要考慮都圍繞子女的教育、稅收及當地的經濟。愛爾蘭移民的門檻是資產值夠100萬歐元，以及投資國家認可的項目，但彈性亦較高，只要頭五年每年當中有一日到愛爾蘭居住便可取得永久居留權，加上英國的投資移民計劃早前終止，但愛爾蘭的護照可到英國生活並享受同等福利，對中產人士而言反而可當作「跳板」，以移民至英國。

羅先生本來打算讓女兒在香港完成中學，再到海外升學，但指近年香港的情況「每況愈下」，所以將移民計劃推前。（馬煒傑攝）

指近年香港變化大 家長推前女兒升學計劃

有不少家長到移民展，希望可以了解更多子女升學及移民的相關資訊。羅先生便是打算半年至一年內移民到英國，讓現就讀中二的女兒可於當地升學。他本來打算讓女兒在香港完成中學，才到海外升學，但近年香港的情況「每況越下」，「香港好多嘢都已經轉變得好犀利」，所以將移民計劃推前，讓女兒可在更好的教學育境下學習。

他又提到曾在英國考文垂大學Coventry University讀書，認為兩地的教育上，英國的學術氛圍較香港好，指香港雖然着重學生主見，但很多時所謂主見都有前設在當中，「其實係一個假嘅獨立思考」；相對之下，英國較着重學生的思維，而非單一追求學科的知識，學生的思想上更為立體，「可以做到百花齊放」。

而羅先生又表示，在曼徹斯特擁有物業，並在當地認識不少朋友，所以不至於要在當地重新開始，亦提到女兒較放不下在香港的同學及朋友，他則認為現今科技發達，身處異地亦可保持聯絡。

▼6月11日第三屆「國際移民及置業博覽」▼

