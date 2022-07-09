梁卓偉發表最後一次港大醫學院院況咨文　寄語嘗試令世界更美好點

香港大學醫學院今日（9日）舉行第206屆畢業典禮，離任在即的港大學醫學院，在典禮上發表最後一次院況咨文，提到過去出任院長的十載發生過很多精彩要事，認為所有學生、校友和教職員是一同攜手拼搏造就港大醫學院。



他作結時，引用了童軍之父Robert Baden-Powell的說話：「嘗試令這個世界，比你發現它時更美好一點點。」梁卓偉認為醫學院已較23年前更美好及進步，並寄語畢業生「日行一善」及「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」。



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上任十載 離任在即 祝賀盧寵茂出任醫務衞生局局長

梁卓偉去年已向港大請辭，本月中旬將出任賽馬會的慈善及社區事務執行總監。他今日在畢業典禮上發表任內第十次、亦是其最後一次院況咨文。他首先祝賀其同事及朋友盧寵茂出任醫務衞生局局長，又提到過去出任院長的十載，發生過很多精彩要事，可能比任何歷史上的十載都要精彩，包括醫學院排名提昇至迄今最高的全球二十、學士學位課程及學生人數翻倍、教研空間雙倍拓展、教授們贏得多項國際大奬等。他表示，所有學生、校友和教職員是一同攜手拼搏造就港大醫學院。

梁卓偉今日（7月9日）最後一次以港大醫學院院長身份發表院況咨文。（港大醫學院Facebook）

過去十年，我們一同重新塑造了港大醫學院，這絕不是我一個人的力量可以造就，而是我們所有學生、校友和教職員攜手拼搏共創的成果。 港大醫學院院長梁卓偉

梁卓偉：醫學院已進化成我們引以為傲的模樣

他又提到，醫學院迎來135週年，認為醫學院已進化成他們引以為傲的模樣，活出了週年慶典的主題「築夢杏林，成就可能」他感性地提到，「縱然走得步履蹣跚，但奮鬥路上充滿著歡笑和友誼，然後回首我們會知道，沿途一起所揮灑的血汗都是值得的。」

縱然走得步履蹣跚，但奮鬥路上充滿著歡笑和友誼，然後回首我們會知道，沿途一起所揮灑的血汗都是值得的。 港大醫學院院長梁卓偉

梁卓偉以童軍之父Robert Baden-Powell的說話作結，與在場人士分享：「嘗試令這個世界，比你發現它時更美好一點點。」他又以自身經驗作例子，指2013年出任院長時的醫學院，已較23年加入醫學院做臨床講師時更美好及進步。

候任院長劉澤星：未來想必是一場艱苦的戰鬥

即將接替梁卓偉的候任院長劉澤星發表講話時，也向梁卓偉致謝，認為對方的領導，帶領著醫學院再創一個又一個高峰，並形容自己接任院長後「未來想必是一場艱苦的戰鬥」，而培育下一代的醫護人才和研究員仍然是首要目標，未來透過增強教研環境與設施、全面審視整修醫科課程，及發展人力資源，來達到這個目標。