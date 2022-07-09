澳門疫情｜停工7日僱主毋須出糧　議員促補貼市民　超市貨架缺貨

澳門疫情持續，澳門特首賀一誠頒布批示，當地7月11日凌晨至18日凌晨，所有工商業活動須暫停運作，市民必須留家，有必要外出市民亦戴KN95或以上標準的口罩，而澳門停工7天期間，按當地勞工法例，僱主無需支付停工期間的薪酬。



禁足措施公布後，澳門市面未見大規模搶購糧潮，但有超市部份貨架被清空，提款機亦出現排隊人龍。澳門立法會議員林宇滔向《香港01》表示，自疫情趨嚴峻，當地社會已漸累積怨氣，並有質疑政府錯判Omicron的傳播力，故他認為須向受影響市民及企業，提供現金或消費券補貼，但強調清零為維持社會運作必然選項。



7.11凌晨至7.18凌晨停止所有工商活動

澳門政府公布，所有從事工商業活動的企業和場所，7月11日至18日須暫停運作。惟為了維持社會必要運作，居民生活所需的企業及場所，即超市、藥房等，可如常營運。成年人外出時，更須佩戴KN95或以上標準的口罩；至於小童則獲豁免，可佩戴合適的口罩。

即食麵、中藥沖劑等被掃貨 澳門市民︰市面大致平靜

有澳門讀者表示，消息公布後，市面大致平靜，但超市部份貨架已被清空，主要為即食麵、中藥沖劑、飲品等；而市民或擔心下周銀行停業，ATM機外出現排隊人龍。讀者又指，禁足確實已影響日常生活，例如原定因工作需要參與的比賽或因此延期；亦為了避開強制檢測的人流，選擇於深夜外出接受檢測。

▼7月9日 澳門宣布7.11起禁足7日後市面情況▼



按勞工法毋須支付僱員薪酬 李偉農：期望勞資同舟共濟

澳門經濟財政司司長李偉農表示，7月11日至18日暫停所有非維生必需的工商業活動期間，僱員雖為合理缺勤，但按現行《勞動關係法》相關規定，僱主亦毋須支付停工期間的薪酬。然而，必須強調的是，政府歡迎企業和僱員同舟共濟，相互支持，例如在停工期間，企業可考慮以先享受年假的方式讓僱員放假。

邊強檢邊准博企營業 澳門立法會議員林宇滔：社會逐漸累積怨氣

澳門立法會議員林宇滔表示，澳門部份僱員其實早於本波疫情初期，已被僱主要求放無薪假，故最近獲得不少市民反映難以維持生計。他指，社會已逐漸累積怨氣，例如質疑政府防疫措施矛盾，錯失封城的先機，反而邊推行強制檢測，邊准許博企繼續營業，以致病毒仍有機會擴散。亦有特殊兒童的家長抱怨，過於頻密的強制檢測，小童情緒失控難以照顧。

澳門立法會議員林宇滔。（林宇滔Facebook圖片）

政府須為防疫政策錯誤負責 向受影響者提供補貼

林認為，澳門政府今日新措施為好方向，確實聽取社會的聲音。但他指，政府須為抗疫失誤負責，呼籲須盡快向受影響者，包括被強制停業的企業、被隔離的市民，提供消費券或現金補貼：「政府第一就係判斷錯誤，以為用過去嘅力度就足夠，以為Omicron都可以咁樣解決，其實擺明就唔得。」

雖然清零政策影響民生，不過林強調澳門必須維持清零，因若兩地無法通關，估計10多萬名外勞將離開澳門，繼而影響社會運作，屆時情況將比香港更為嚴重：「除非冇辦法清零，否則清零係維持社會運作必然嘅選項。」

▼7月4日 澳門第四輪全民強制檢測▼

