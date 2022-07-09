澳門疫情｜7.11起禁足7天超市街市會營業　市民非必要外出有後果

澳門上月18日爆發新一波疫情，當地新冠病毒感染應變協調中心指，昨日（8日）新增71宗陽性個案，今波疫情累計1,374宗陽性個案。



澳門政府行政法務司司長張永春在會上提到，行政長官今（9）頒布批示，由下周一（11日）零時零分至本月18日零時，澳門所有從事工商業活動的公司和場所暫停運作，而維持社會必要運作、及居民生活所需的公司或場所可如常營運。市民如非有必須外出的理由，如購買日常所需、執行必要工作、照顧不同住長者等，也須留在家中，否則會有法律後果。



澳門政府社會文化司長歐陽瑜在會上解釋，一般傳染病在爆發三周後，如不採取有效管控措施，陽性個案數字或會出現井噴式增長，而澳門在經過密集式的全民檢測後，已將個案數字由高位壓到低位，現時要做掃尾式清零，需要市民留在家中、人員不流動，才能做到。



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澳門感染應變協調中心今午指，昨日（8日）新增71宗陽性個案，今波疫情累計1,374宗個案，涉742女、632男，年齡介乎3個月至100歲之間，當中505人有症狀，869人暫為無症狀感染者。至今日下午3時，累計57人出院，31人已出院。

澳門再增88宗確診，今波疫情累計1,374人染疫。（澳門新冠病毒感染應變協調中心Facebook相片）

下周一起澳門停市一周 僅公共事業、街市、超市等可如常運作

澳門政府行政法務司司長張永春在會上提到，行政長官今（9）日頒布批示，由下周一（11日）零時零分至18日零時，澳門所有從事工商業活動的公司和場所暫停運作，而維持社會必要運作、及居民生活所需的公司或場所可如常營運。

按照批示，有三類公司和場所可如常營運，包括：

1. 水、電、天然氣、燃料、電信、公共交通、垃圾收集等基本公共服務，以及酒店住宿、清潔衛生、物業管理、批發及運輸生活物資等維持社會必要運作所需的服務的公司

2. 街市、超級市場、餐廳、飲料場所、飲食場所、藥房、衛生護理場所等維持居民生活所需的場所

3. 經主管部門例外批准的公司或場所

政府部門下周一起關閉 僅提供緊急服務

張永春在會上指，政府部門下周一至18日，也只會關閉，僅提供緊急服務，政府人員如有一定條件可在家工作，同時仍須參與前線抗疫工作。

張續指，批示中所列行業只是例子，相信或有遺漏，如公司不確定能否如常營運，可向主管部門查詢，因相關批示於下周一才開始，他認為有足夠時間讓公司查詢及準備。而所有如常營運的公司或處所，也須限制接待人數，保持人員之間的距離，及要求人員掃描場所碼。

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如非有必須外出理由市民須留家 違者有法律囝果

另外，在下周一至18日期間，市民如非有必須外出的理由，如購買日常所需、執行必要工作、照顧非同住長者等，必須留在家中。即使市民有原因必須外出，按批示要求，須配戴KN95口罩，若是年齡太小的小孩，則可配戴普通口罩。張永春強調，今次措施是以批示公布，而非呼籲，保安部隊會在街上巡視，如市民無必要原因外出，會有法律後果。

歐陽瑜：人員靜止才能做到「掃尾式清零」

澳門政府社會文化司長歐陽瑜則在會上解釋，一般傳染病在爆發三周後，如不採取有效管控措施，陽性個案數字或會出現井噴式增長，而澳門經過上周密集式的全民檢測後，已將個案數字由高位壓到低位，現時需要市民留在家中、人員不流動，才能做到「掃尾式清零」。