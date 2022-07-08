澳門疫情｜增88宗確診、今波累計1,303人染疫　政府澄清無意封城

澳門疫情持續，澳門昨日（7日）合共新增88宗確診，自上月18日起累計1,303人染疫。第五輪全民核酸檢測前日開展，截至昨結束，累計共有41管混樣樣本呈陽性。第六輪全民核酸檢測隨即於今日早上9時開始。

澳門應變協調中心呼籲當地居民積極響應，及時發現風險和隱藏個案，阻截和防範病毒在社區擴散。民防行動中心昨則澄清指，現階段無意「封城」，籲市民勿誤信不實傳言，又強調市面生活物資和鮮活食品供應存量充足，市民毋須恐慌搶購食品。



▼7月4日 澳門第四輪全民強制檢測▼



澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，88宗確診個案中，31名患者來自管控中發現的紅碼區及醫學觀察酒店；另有13名密切接觸者證實染疫，全民核酸及重點人群發現的患者則合共33宗，其他於社區發現的人群共11宗。自上月18日起新一波疫情累計1,303人染疫。

中心表示，截至今早（8日）8時，通過流行病學調查共跟進17,378人，其中核心密切接觸者2,722人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）10,096人，次密切接觸者811人，一般接觸者255人，陪同人員734人。此外，第五輪全民檢測前日早上9時開始，截至昨日下午6時結束，已有約66.8萬人次完成採樣，累計共有41管混樣樣本呈確診，其餘均呈陰性。

第六輪全民檢測今早開始

第六輪全民檢測亦隨即於今日早上9時開始，應變協調中心呼籲居民積極響應，盡快預約及完成全民核檢。當地應變協調中心提醒居民，前往全民核酸檢測站前，要先進行一次快速抗原檢測。若檢測結果為陰性，進入核檢站時，須出示載有快速抗原檢測結果為陰性的健康碼或檢測結果陰性的照片，否則不能入站。

澳門再增88宗確診，今波疫情累計1,303人染疫。（澳門新冠病毒感染應變協調中心Facebook相片）

澳門民防行動中心澄清未有計劃「封城」

網上流傳澳門政府即將實施「封城」，民防行動中心昨日下午澄清指，現階段未有計劃採取相關措施，呼籲市民不要誤信不實傳言，並留意政府公布的官方資訊，又強調市面生活物資和鮮活食品供應存量充足，呼籲市民毋須恐慌搶購食品，亦不需過量囤積，任何時候政府均會以保障市民的生活為首要考慮，提醒市民切勿故意編造並傳播任何虛假資訊。