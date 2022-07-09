消防車入邨救人要拍八達通　工會稱未遇過　4招化解違泊「死車」

人命關天，消防車及救護車被賦予道路優先權，以第一時間趕至現場救人。不過，日前有市民聲稱於在青衣邨目擊一輛消防車，受阻逾10分鐘未能入邨，除了因被違泊車輛阻礙，更指有保安拒絕開閘，要求消防員下車拍八達通。



消防處職工總會主席聶元風表示，較常於深夜遇到違泊車輛問題，通常有4種解決方式，視乎情況作出選擇。至於消防車要八達通卡入邨，他稱消防員行動時會避免攜帶私人繳費物品，被要求拍卡可能性極低：「保安叫我哋拍八達通，咁耐以嚟都未試過。」



有市民在FB專頁「公務員secrets」發文稱，在青衣邨目擊一輛消防車，在邨外受阻逾10分鐘，包括被違泊車輛阻礙外，需致電車主駛離，其後走至閘門更被保安阻止，要求消防車司機下車拍八達通卡。帖文更稱，消防車響號及司機大聲呼叫，亦無補於事。

若等超過30秒未能進入 消防員會移開閘杆

消防處職工總會主席聶元風表示，消防車進入公共屋邨前，使用閘門旁的通話裝置，聯絡屋邨的控制中心，通知他們須處理職務，其後獲即時開閘。惟緊急情況下，等待超過30秒仍未有任何回應，消防員將移開閘杆自行進入。此外，若職務無須使用消車上的水泵等工具，則可駛至附近，步行至現場為事主提供協助。

拍卡才邨可能性低 工會：行動時避免帶八達通等私人物品

至於拍八達通卡才准入邨方面，聶感到驚訝，認為發生的可能性極低，「保安叫我哋拍八達通，咁耐以嚟都未試過。」 他解釋，由於擔任職務期間，消防員避免攜帶私人繳費物品，包括八達通卡，除了需要補充必要的物資，否則不會使用八達通卡。

消防職工會主席聶元風指較常於深夜遇到違泊車輛問題，通常有4種方法處理。（資料圖片）

深夜常遇違泊阻塞情況 最緊急下會以人力推走車輛

聶續指，受到違泊車輛阻撓反而較常見，例如深水埗、土瓜灣等舊區內，建有多條單程線道路，違泊的現象通常發生於深夜，以致消防車難以駛至目的地。但他亦指，屋邨設有管理處，當職員發現違泊車輛，將鎖車作懲罰，因此情況不如舊區嚴重。

聶提到四個解決辦法，但視乎現場環境情況、執行的職務而決定，例如以「高超駕駛技術」駛過道路；當確定無法再駕駛，亦可聯絡警方幫忙；或派出另一輛消防車，於相反方向逆線到達目的地；若遇到緊急情況，甚至以人力推開違泊車輛，或爆開車窗移位。

消防處︰已提醒屋邨加緊巡查違例泊車

消防處表示，在7月6日晚上9時24分，接獲一宗先遣急救服務召喚，為青衣邨宜逸樓一間安老院，報稱有人胸部痛，處方隨即調派消防車前往現場，並在9時29分抵達。惟消防車其後發現各一輛輕型客貨車及私家車，停泊於邨口前的通道，令消防車未能進一步駛至屋邨範圍內。

消防處指，由於肇事現場距離消防車停泊處約50米，消防員隨即帶同急救裝備徒步前往，並在約1分鐘後接觸該名病人，並立即進行急救護理。至於該兩輛違例車輛，在約5分鐘後駛離現場，消防車亦隨即駛前，以屋邨閘口的對講機，聯絡職員開啟閘門。消防處亦指，已提醒屋邨管理人員，加緊巡查違例泊車情況，有需要時可報警求助。