消防處長專訪｜楊恩健：六招應對第六波疫情　消防員駕救護車

本港今年初爆發第五波新冠疫情，消防處處長楊恩健接受專訪時指出，消防處當時面對兩條「戰線」，挑戰前所未見，消防處已汲取經驗應對第六波，根據疫情啟動應變方案，以增加前線人手及加快救護車輪轉，務求「每個程序節省一分鐘，就多一分鐘」。



楊恩健任內目標推動科技救援，下年度啟動第四代調派系統，根據路面實況，調派最快車輛到埗；處方亦已引入滅火機械人及無人機，前者於極端環境滅火救人，後者製作災場3D圖像及偵察氣體，協助消防搜救效率。



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消防處處長楊恩健表，就應對第六波疫情，消防處已汲取經驗，制定六招應對。（羅君豪攝）

消防處六招應對第六波疫情

．安排非前線人員調到最前線



．訓練1,800名消防員駕駛救護車



．調配救護車到最近洗消中心消毒



．洗消中心聘用外判清潔工，令救護員可休息及充飢



．研究引入快乾消毒藥水



．啟用第四代調派系統



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四分一救護員確診 救護召喚曾一日2700宗

在第五波疫情初期，不少患者求助無問，召喚救護車等逾30小時。今年3月上任處長的楊恩健形容，當時疫情挑戰是前所未見，最高峰有866名救護員確診，佔救護編制26%人手；單日最高有2,700個救護召喚，半數是新冠肺炎個案，救護車和救護員在完成運送患者後需要洗消，以往約1小時的救護工作提升1.5倍或兩小時，令人手和救護車出現緊張。

消防處亦肩負接送初步確診人士到隔離中心的工作，由每日最初百多人急升至1,700多人，每日有4,000多個救助。

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訓練1800消防員必要時駕駛救護車

就應對第六波疫情，楊恩健指消防處已汲取經驗，在人手配置方面，將應變機制分為多個級別，視乎確診者人數、救護召喚、召達時間等啟動不同應變措施，包括安排非前線人員，如消防及救護學院教官、社區應變準備課宣傳教育人員和救護總部後勤支援調到最前線；處方亦已訓練1,800名消防員，合資格駕駛救護車。

所有程序都係以秒計，每個程序節省一分鐘，就多一分鐘。 消防處處長楊恩健

聘清潔工消毒救護車 研用快乾消毒藥水

在加快救護車輪轉方面，消防處會在醫院附近設置臨時洗消中心，以伊利沙伯醫院為例，以往救護車要到九龍塘或何文田救護站洗消，改往京士栢球場洗消中心可縮短一半路程，大約節省20分鐘；洗消中心聘用外判清潔工進行消毒，令救護員可爭取時間休息及充飢；處方亦正研究引入快乾消毒藥水，由15分鐘減至5分鐘。

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將啟動第四代調派系統 加快派車

上任3個月，楊恩健指任內目標，是要推動消防處科技救援，當中第四代調派系統將於2023/24年度應用，系統利用雲端及數據，計算實時交通情況，根據報案人地址，派出最快的消防或救護車到現場，「以往系統只係以道路限速去計算，再調派車輛，新系統提供道路實時狀況去估算所需時間」，他相信絕對能夠提升調派及滅火救援效率。