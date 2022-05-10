時昌迷你倉死因｜兩消防員進火場無退縮　官稱英勇殉職裁死於不幸

2016年6月，牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，大火焚燒5日4夜達108小時，行動中有兩名消防員張耀升及許志傑殉職，死因庭早前就二人的死作研訊，揭示大火因冷氣機故障引起，基於迷你倉的複雜結構複雜，火警發生後擾攘近半小時才有人報警，導致火勢迅速升級；在場的消防員配用了過時的對講機，在張、許等於火場失聯期間，未能啟動俗稱「Mayday」的緊急救援程序。死因裁判官黃偉權今（11日）裁定死於不幸，黃官讚張及許二人英勇，自動請纓入火場亦無退縮，行為令人欽佩。黃官將於下午才讀出對是次事件的建議。



事件涉蓄意合法人為作為

黃官就兩名死者死因提出兩項選擇：死於意外、死於不幸，前者指事件無人為控制且非故意作為，後者則指事件有蓄意合法人為作為，且有意料之外及節外生枝的情況出現。本次事件中，兩名死者作為消防員入場進行滅火及救火工作，以保護財物生命，符合合法要求進入，但有節外生枝的情況，故終裁定兩名死者死於不幸。

官讚張及許英勇行為令人欽佩

黃官指張當日明知火場情況惡劣，仍主動請纓救火，而非選擇逃避，實屬消勇員英勇的精神，行為讓人欽佩，故特意提及其為「英勇」殉職；他亦讚揚在火場內，主動協助未能成功破門的拍擋，不曾退縮，擁有消防員的擔當精神，特意提及許亦是「英勇」殉職。

許志傑的妻子(左)及母親(右)均有到庭聽取裁決。(劉安琪攝)

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兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場大於同年6月21日早上起火，並很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才救熄， 死因庭經過65天的研訊，期間共傳召了接近90名證人。

上司與老闆就是否報警有分歧

證人供稱，當日早上時昌員工發現倉內起火，但他的上司及老闆就是否報警有分歧，起火後逾半小時才有人報警。事後發現是301號倉的儲物室起火，部份走廊闊度不符合消防要求，防火設備更是不合規格。

張耀升殉職當日事發經過。(詳看下圖)

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張失散後1小時才被救出

消防員到場後無法把火救熄，中午已升至四級火警，首日殉職的張耀升黃昏至傍晚時分與拍檔數度進入火場後失散，逾1小時後才被同袍救出火場，惟張當時已不省人事，送院搶救後不治。

張持舊式通訊機進入火場

相關調查報告指，張當日攜已逐步停用且不設「緊急求救掣」的舊式通訊機進入火場，身上的「衞士個人監測儀」沒有啟動，本應交給指揮官的煙霧牌仍掛在呼吸器上，個人識別卡則不知所蹤。此外，有證供指從通報張失蹤直到他被尋回，足足擾攘了30分鐘，俗稱「MayDay」的搜救程序亦未有啟動。

許志傑殉職當日事發經過。(詳看下圖)

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許進場後氣樽存量不足

至於在大火第三日殉職的許智傑，他當日與3名隊員進入火場，其隊長發現許的氣樽存量不足，與別隊交接工作後，回頭時已不見了許。許在約20分鐘後才被抬離火場，送院搶救後不治。

同樣未有啟動緊急救援程序

庭上證供指，許失蹤至尋回期間，同樣未有曾啟動過「Mayday」程序。當日為許檢查裝備及提醒剩餘工作時間的消防隊長陳依力，同意若果當時已啟動「Mayday」，相信有助協調搜救行動。惟陳透露他自加入消防處至案發當日，不曾參與四級火救援，亦曾擔任過入口指揮官，更從沒經歷過「mayday」程序。

案件編號：CCDI-333、334/2016(SH)