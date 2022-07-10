甯漢豪：指定項目將設指標監察進度　鼓勵部門首長學習領導人講話

發展局局長甯漢豪今日（10日）發表上任以來首篇網誌，指要更加努力將已經推展的政策和計劃落到實處，以及更加努力開拓更多土地來源和推展舊區更新。要達到以上目標，她希望帶領團隊在土地發展的工作上做到「提速、提量、提質、提效」。



她又強調，發展局及轄下部門會按行政長官李家超要求，在相關政策範疇就指定項目定下指標，並有效監察項目進度，致力提升施政成效。



甯漢豪在網誌中表示，就任發展局局長後首個工作天，即與發展局轄下部門首長舉行會議，分享其工作目標和願景。她又提到國家主席習近平就新一屆特區政府提出的「四點希望」，期望各部門首長準確貫徹了解和實踐要求，並指鼓勵部門首長引領團隊學習國家主席七一當日的講話。

希望在土地發展工作做到「提速、提量、提質、提效」

她表示，希望帶領團隊在土地發展的工作上做到「提速、提量、提質、提效」，包括要「精簡程序」（streamlining），既要就精簡和優化土地發展相關程序提交法例修訂草案，部門也要精簡行政工作，加快造地時間。另外，她強調除了《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》闡述的土地供應來源外，當局會繼續採取多管齊下的方法，物色更多可供發展的合適土地。

▼第六屆政府就職，國家主席習近平監誓▼



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為私人市場重建老舊樓宇創造有利條件

甯漢豪又稱，必須尋求具效益的方法，解決樓宇老化問題，既要全力支援市區重建局的工作，亦要為推動私人市場重建老舊樓宇，創造有利條件。此外，當局會繼續優化維港兩岸海濱，為市民提供優質的休憩用地，欣賞維港獨有的優美景致。

她又希望各部門運用創新方法覓地及建屋，例如「組裝合成」建築法（MiC）、數碼化管理平台等，實現跨部門合作。

另外，當局日前公布成立「土地及房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」，以統籌與土地房屋有關的工作甯漢豪表示作為是兩個專責小組的成員之一，會與發展局團隊全力投入有關工作。她又強調，會繼續積極推展與「明日大嶼願景」及《北部都會區發展策略》相關的各項發展。