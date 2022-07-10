疫情．7.10｜衞生署推測確診個案續升　返內地市民逼爆深圳灣口岸

醫務衞生局局長盧寵茂今日（10日）表示，考慮參考內地及澳門，增設健康碼制度，及要安心出行實名制。有資訊科技專家表示，安心出行實行登記並不困難，只需上載個人資料至中央系統；而現時疫苗通行證已「變相」實名，政府或有需要考慮市民的接受程度，而且「紅碼」對象必須清晰明確，否則引起恐慌及擾民。



有醫生指，安心出行實名制後，政府可加快追蹤速度，盡快掌握確診者及密切接觸者行蹤。五波疫情反彈，近日確診個案再迫近3000宗。今日（10日）本港新增2773宗確診，219宗輸入個案，單日總共新增2992宗，並再錄得2宗死亡個案。醫務衞生局局長盧寵茂表示， 政府將考慮參考內地及澳門做法，增設健康碼制度，並考慮要求安心出行要以實名登記。觀塘安泰邨盛泰樓完成圍封強檢，約1840名身處指定範圍內人士接受檢測，當中發現28宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定個案。



鄰近的澳門疫情亦未止。澳門昨日（9日）24小時新增93宗陽性個案，新增個案包括紅碼區及醫學觀察酒店59例，而因應疫情，昨公布由7月11日凌晨零時至18日凌晨零時，停止工商業場所運作，維持社會運作及居民生活所需的場所則如常運作，但所有人員須留在住所，因執行必要的工作、購買生活物資，又或其他緊急原因必需外出時須佩戴口罩。



昨日疫情總覽：

▼7月10日 澳門停市前夕晚上情況▼



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▼7月10日強制檢測公告▼



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【23:09】新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（10日）新呈報1,625幢確診大廈，其中有多幢屬於洋房或獨立屋，例如赤柱富豪海灣、何文田的半山壹號洋房、京士柏山獨立屋，以及飛鵝山的青雲閣、飛鵝花園等。



此外，沙田區為新呈報最多確診大廈的一區，共有173幢上榜，其次是元朗區，涉146幢。

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【22:02】醫務衞生局局長盧寵茂今日（10日）表示，考慮參考內地及澳門，增設健康碼制度，及要安心出行實名制。有資訊科技專家表示，安心出行實行登記並不困難，只需上載個人資料至中央系統；而現時疫苗通行證已「變相」實名，政府或有需要考慮市民的接受程度，而且「紅碼」對象必須清晰明確，否則引起恐慌及擾民。

有醫生指，安心出行實名制後，政府可加快追蹤速度，盡快掌握確診者及密切接觸者行蹤。

【21:30】醫務衞生局公布強制檢測公告，共有70處納入名單，當中10處為食肆，其中太子西洋菜北街酒吧Grand Pub上榜，於7月5日晚上7時至11時在場人士，需在明日或後日（11日或12日）進行核酸檢測；灣仔警察總部警政大樓高座5樓的警察總部職員餐廳也上榜，涉及的檢測日期為7月5日上午07:30至08:00及7月6日上午07:15至07:45。

其他納入強檢食肆有銅鑼灣廣場二期潮江春、將軍澳茵怡花園大快活、荃灣荃灣千色匯稻香．茶居；餘下5間全位於屯門，涉及良景商場4樓龍薈、盈豐商場地下雲川、愛定商場A區Subway、欣田商場地下漁樂及富健花園地下昇平粉麵餐廳。

其他60處為住宅大廈，當中54幢有患者居住，包括鰂魚涌太古城衞星閣、將軍澳君傲灣 3 座、將軍澳日出康城首都 2 座(左翼及右翼) 、柴灣藍灣半島 9 座、黃大仙現崇山 1 座等；另有兩幢紀律部隊宿舍上榜，為柴灣柴灣已婚警察宿舍第一座、牛池灣永定道22 號消防處永定道消防已婚宿舍第一座。

其餘六幢為污水檢測呈陽性，當中大埔雲滙10及11座同時上榜，其他為觀塘順安邨安群樓、大埔富善邨善美樓、秀茂坪寶達邨達佳樓及藍田康栢苑欣栢閣。

▼7月10日強制檢測公告▼



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▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



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【19:52】澳門疫情持續，特首賀一誠昨（9日）頒布批示，當地由明日（11日）凌晨零時至18日凌晨，所有工商業活動的公司和場所需暫停運作，期間按當地勞工法例，僱主毋須支付停工期間的薪酬，市民亦需盡量留在家中。

有從澳門返港的市民表示，由於公司要求放無薪假，加上當地即將「半封城」，不能四處去，所以決定回港；又指當地政府低估疫情，在爆發初期就應盡快採取嚴厲措施應對，但形容居民在抗疫上尚算合作，直言「唔似香港啲人唔聽話」。

經港珠澳大橋口岸回港的人流不多。（林澤鋒攝）

【19:03】深圳灣口岸離境前往深圳的人流陸續上升，今早（10日）出現長長人龍輪候檢測、等候結果。醫務衞生局局長盧寵茂今日約下午5時半到深圳灣口岸突擊視察，他直指檢測效率太慢，又批評登記過程有太多接觸，未有善用科技，「好多資料智能身份證都有，係爭個電話號碼」，擔心會增加感染風險；他承諾會作出改進，但對於安心出行實名化的提問則未有回應。

【17:30】香港海關今日（10日）表示，海關關長何珮珊因一名同事初步確診2019冠狀病毒病，經衞生署衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正按衞生防護中心指引進行檢疫。何珮珊有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

海關關長何珮珊。（廖雁雄攝）

【17:15】當局公布將黃大仙天宏苑宏遠閣自下午5時起列為「受限區域」，大廈內的居民須留在其處所並接受強制檢測，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府將設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時前接受檢測，政府目標是在明日（11日）約上午8時半完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

當局表示，在審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【17:13】本港新冠肺炎疫情反彈，連日確診個案徘徊近3,000宗。政府今日（10日）公布，因應觀塘區、西貢區及屯門區共16個屋苑及大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約29萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。涉及的屋苑及大廈包括安達邨、厚德邨、明德邨及龍門居等。

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【17:13】深圳灣口岸今早（10日）繁忙時段離境人流逼爆，記者下午約三時到達深圳灣口岸，人流較今早少，進行核酸檢測的位置未見有人龍，惟等候核酸檢測結果大堂內坐滿人，令有約百多人需在烈日下等候檢測結果，相關部門表需時約兩小時方有結果。

過關回內地的人群中，有於英國留學的內地學生需於簽證到期前離港；有三年未有與父母見面的港人回港探親；亦有從事金融業，於中港兩邊走的港人需回內地工幹，三人都表示內地檢疫驛站預訂網站經常「崩潰」，自己能夠搶到驛站已算「幸運」。

▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼



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【16:43】醫務衞生局局長盧寵茂早前表示， 政府將考慮參考內地及澳門做法，增設健康碼制度，並考慮要求安心出行要以實名登記。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，對局長的方向性政策並沒有補充，相信政府會有公布。她又表示，現時雖然是以疫苗通行證作追踪，惟有時所登記電話未必找到該名人士，相關人士亦有可能不聽電話，或者無詳細資料，有時追踪上是有困難的，要確認到有爆發時，才可向有關當局拿資料。

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【16:35】第五波疫情反彈，近日確診個案再迫近3000宗。本港新增2773宗確診，219宗輸入個案，單日新增2992宗，並再錄得2宗死亡個案。問及之後確診數字會否在短期內倍升，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，對確診個案會繼續觀察，預測是按之前的趨勢所作出，若情況不變是有可能上升，但如大家謹慎些、少些出街，又未必會升得很快。

北角老牌豪宅恆景園每個單位市值約4,000萬元。（資料圖片）

【14:19】現時經深圳灣口岸到深圳的旅客，必先經網上預約「健康驛站」接受檢疫，否則不能入境。過往「健康驛站」供應不求，更不時出現炒賣情況，深圳市政府今日（10日）將預約方式改為抽籤分配房間，系統將根據入境旅客需求數量，以及「健康驛站」的可用房間數量，再設置每日抽籤名額。不過記者今日下午嘗試進入網站時，卻無法進入網頁。

▼2021年12月27日 深圳灣口岸出境情況▼



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▼7月9日 澳門宣布7.11起禁足7日後市面情況▼



▼7月8日 盧寵茂出席疫情記者會▼



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【13:00】第五波疫情反彈，近日確診個案曾一度升破3,000宗。醫務衞生局局長盧寵茂接受電視台節目訪問時表示， 政府目前要達到早發現、早診斷，提升發現確診者的速度，稱將考慮參考內地及澳門的做法，增設健康碼制度，並考慮要求安心出行要以實名登記，惟認為追蹤並非安心出行的首要工作，稱「如畀確診者有自由，任佢哋周圍去，我哋呢啲冇確診嘅人自由就會受到限制」，直言確診者不應危害市民健康。

他又表示，現時要求與內地免檢疫通關並不合理及無可能，現時港府旨在增加通關的人數及提升方便程度，希望「明天會更好」。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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【12:38】澳門疫情持續，經過多輪全民檢測後疫情仍然嚴峻，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（10日）表示，第六輪，即7月8日早上九時至7月9日下午六時的全民核酸檢測已結束，已採樣約65.9萬人次，累計共有23管混樣樣本呈陽性，而第七輪全民核酸檢測已於今早九時開始，應變協調中心呼籲市民積極響應。

昨日（9日）24小時新增93宗陽性個案，新增個案包括紅碼區及醫學觀察酒店59例，屬於管控中發現；密切接觸者12例、全民核酸及重點人群發現的陽性16例、其他人群有6例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,467例。

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【11:55】本港疫情近日反彈，不少院舍亦出現個案，勞工及福利局局長孫玉菡今日（10日）發表網誌表示，吸取第五波的經驗，社會福利署已為多個暫託和檢疫中心作好準備，包括有兩個暫託中心已於上月底投入運作、亞洲國際博覽館原有的設施全數轉為檢疫中心並增加床位、亦有檢疫中心準備就緒以應對亞博飽和，共提供逾2000床位。

【11:11】政府周六（9日）宣布，將推離境特別核酸檢測網上預約系統，離境時須提前在網上系統預約當天的特別核酸檢測時段，無預約不能過關。醫務衞生局今日（10日）表示，由於早上繁忙時段離境人流較多，深圳灣口岸離境特別核酸檢測所需的等候時間較長，預計旅客抵達管制站後需約三小時進行檢測。當局呼籲旅客避免在今日中午前前往深圳灣口岸，並可改於今日下午3時後的非繁忙時段過關。

▼2月9日 500人逼爆深圳灣 多人通宵等隔離▼



【9:10】政府宣布，完成觀塘安泰邨盛泰樓圍封強檢，有大約1840名身處指定範圍內人士接受檢測，當中發現28宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。圍封強檢期間政府派員到訪約780戶，當中約150戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。觀塘安泰邨盛泰樓在上午約十時三十分解封。

【02:00】本港昨日（8日）新增2,995宗新冠肺炎確診個案，逼近3,000大關。為控制疫情，政府將72個地點列入強制檢測名單。

港島東區有13處上榜，為18區中最多，包括太古城銀星閣和北角富澤花園富達閣等；其次是元朗和觀塘區，各有7處須強檢，涉觀塘康麗園B座和元朗尚豪庭2座。

名單中有12處是食肆，如黃大仙中心亞萊泰和北角匯濟州燒肉食堂；其餘60處是住宅。

公告列明，所有人若在指定時間內，曾到訪以下相關地點，須於明日或後日（10日或11日）接受核酸檢測。

【00:12】港府周六（9日）公布，因應深圳灣口岸離境人流增加，將於下周為特別核酸檢測服務，推出網上預約系統，以便旅客安排過關行程。政府估計在網上預約推出前的最繁忙時段，核酸檢測需時3小時，故在系統推出前，將按人流採取管制措施。

▼7月9日 部份污水樣本陽性的地區▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼

