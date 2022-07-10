疫情｜啟用多個暫托中心提供逾2000床位　孫玉菡：吸取第五波經驗

本港疫情近日反彈，不少院舍亦出現個案，勞工及福利局局長孫玉菡今日（10日）發表網誌表示，吸取第五波的經驗，社會福利署已為多個暫託和檢疫中心作好準備，包括有兩個暫託中心已於上月底投入運作、亞洲國際博覽館原有的設施全數轉為檢疫中心並增加床位、亦有檢疫中心準備就緒以應對亞博飽和。



孫玉菡表示，新冠疫情第五波於院舍爆發，其一主因是沒有足夠的隔離及檢疫設施，確診的院友及他們的密切接觸者需要原址隔離及檢疫，病毒因此迅速傳染給其他院友，而現時院友的疫苗接種率雖然比第五波已大幅提高，但仍有超過一半的院友未接種三針，一旦確診可能後果嚴重。

石硤尾公園體育館、小西灣體育館暫託中心已投入運作

他稱，吸取當時的經驗，社署已動用人力物力為多個暫託和檢疫中心作好準備，以應付疫情的變化，包括石硤尾公園體育館和小西灣體育館兩個暫託中心已於6月25日投入運作，合共提供340個床位照顧來自安老院或殘疾人士院舍的輕症或無症狀的確診院友。

▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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亞博館暫託中心使用率為9%

他續指，社署又於6月27日將其在亞洲國際博覽館原有的設施全數轉為檢疫中心，並在7月1日再加設320個檢疫床位，現合共提供960個檢疫床位，而截至7月7日，暫託中心和檢疫中心的使用率分別為9%和30%；位於啟德郵輪碼頭的檢疫中心亦已準備就緒，當在亞博館的使用率達七成，可隨即提供額外約780個檢疫床位。

他補充，已選定更多體育館作暫託或檢疫中心，在疫情變化下為需要照顧的院友提供支援，又稱了解院友在轉移往暫託或檢疫中心時受舟車勞頓之苦，但相關做法可以防止將病毒傳染給其他院友，檢疫中心亦能提供密切醫學監察，令他們迅速得到適切治療。