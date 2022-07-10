盧寵茂到深圳灣口岸視察數三宗罪 向排隊人士致歉：會作出改進
撰文：陳栢麟
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深圳灣口岸離境前往深圳的人流陸續上升，今早（10日）出現長長人龍輪候檢測、等候結果。醫務衞生局局長盧寵茂今日約下午5時半到深圳灣口岸突擊視察，他直指檢測效率太慢，又批評登記過程有太多接觸，未有善用科技，「好多資料智能身份證都有，係爭個電話號碼」，擔心會增加感染風險；他承諾會作出改進，但對於安心出行實名化的提問則未有回應。
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一小時為300人檢測 盧寵茂：太慢、未善用科技
醫務衞生局局長盧寵茂約下午5時半到深圳灣口岸視察，與現場職員交流，並有職員為他介紹設施及檢測流程，包括輪候檢測設有關愛座、流程需時等，盧對此說：「其實我都做過（關口檢測），都過過關。」
對於檢測效率，職員表示一小時可處理約300人，盧對此不太滿意，直言太慢；又批評登記過程有太多接觸，「好多資料智能身份證都有，係爭個電話號碼」；並斥未有善用科技協助過程。旁邊的工作人員回應承認「有進步空間」。
盧寵茂視察時表示不滿之處：
1. 效率欠佳
2.未有善用科技
3.工作人員與過境旅客有太多接觸
續與廣東、深圳商討令更多人可回內地
盧寵茂其後見記者表示，應對驛站不足問題，內地當局針對炒賣深圳方面「做左好多工作」，令分配更公平、公開。對於今早出現擠逼的問題，他解釋指是因為「人多咗」，強調行了第一步，但要做得更好，對排隊旅客感到抱歉，承諾會作出改進。
他又指香港政府會繼續努力，與廣東省、深圳市相關部門溝通，在不影響聯防聯控的前提下，令更多市民可以回內地。現場亦有記者就安心出行實名制作出提問，惟盧寵茂未就回應就回到座駕離開。
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