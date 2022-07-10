確診大廈｜增1625幢　億元飛鵝山青雲閣、京士柏山獨立屋、上榜

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（10日）新呈報1,625幢確診大廈，其中有多幢屬於洋房或獨立屋，例如赤柱富豪海灣、何文田的半山壹號洋房、京士柏山獨立屋，以及飛鵝山的青雲閣、飛鵝花園等。

此外，沙田區為新呈報最多確診大廈的一區，共有173幢上榜，其次是元朗區，涉146幢。



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赤柱富豪海灣、大埔比華利山別墅都有居民中招

在最新呈報的1,625幢大廈中，有不少屬洋房級別，例如何文田的半山壹號洋房、京士柏山獨立屋、赤柱富豪海灣。而大埔比華利山別墅、北區的馬會道洋房亦有人染疫。

而位於飛鵝山的青雲閣、飛鵝花園亦同樣上榜。資料顯示，飛鵝山有不少名人聚居，其中飛鵝花園則由40多座獨立屋組成，而青雲閣共提供4幢獨立屋，有放盤更叫價1.28億元。

▼7月10日 部份確診大廈▼



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淺水灣THE BEACHSID、天鑄、君臨天下上榜

另外，不少著名屋苑亦榜上有名，例如淺水灣THE BEACHSIDE、鴨脷洲深灣軒1座等。而九龍區亦有何文田天鑄7座、九龍站君臨天下1座、御金．國峯 6座、奧運站帝峯．皇殿7座、荔枝角曼克頓山3座及5座等。

新界區則包括清水灣半島8座、鹿茵山莊10座、雲滙11座等。

沙田區佔最多 名城增兩幢

在逾千幢新呈報大廈中，當中以沙田區佔最多，共有173幢上榜，當中有玖瓏山日瓏閣2座、雲頂峰、名城1期1座及5座、名城2期2座及5座、天宇海6A座、溱岸8號5座等。此外，聚龍居亦分別有3座上榜，分別有10座、11座及12座。

排行第二則為元朗區，共有146幢，當中有Grand Yoho 5座、Park Yoho Milano 33A座、Yoho Midtown M2座、Yoho Midtown M3座、Yoho Town 8座等，而Wetland Seasons Park的第6座及7座亦上榜。

包括中大理大學生宿舍、荃灣西如心酒店

此外，有大學宿舍位於名單內，例如香港中文大學新亞書院學思樓、佛光街15號香港理工大學學生宿舍、紅荔道1號香港理工大學學生宿舍。

名單亦涉不少酒店，分別有灣仔灣景國際、銅鑼灣迷你酒店、荃灣西如心酒店、香港沙田萬怡酒店、海澄軒海景酒店、黃金酒店、上環Akvo Hotel。

香港沙田萬怡酒店有人染疫。（資料圖片／鄧詠中攝）

多幢紀律部隊宿舍

不少紀律部隊宿舍亦中招，當中有荔景紀律部隊宿舍 2 座、消防處永定道消防已婚宿舍 1 座、西九龍紀律部隊宿舍 2 座、督察級警察宿舍A 座、黃大仙紀律部隊宿舍 1 座、消防處將軍澳員佐級人員宿舍 2 座、消防處百勝角已婚人員宿舍 3 座、柴灣已婚警察宿舍 1 座、青松觀道政府宿舍 E 座、順利紀律部隊宿舍 8 座。