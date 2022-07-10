天宏苑宏遠閣圍封檢測　安泰邨盛泰樓昨封區強檢揪出28患者屬偏多

當局公布將黃大仙天宏苑宏遠閣由今日（10日）下午5時起列為「受限區域」，大廈內的居民須留在其處所並接受強制檢測，政府目標是在明日（11日）約上午8時半完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。



昨日（9日）被圍封檢測的觀塘安泰邨盛泰樓，有大約1,840名身處指定範圍內人士接受檢測，當中發現28宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定個案，陽性比率雖只有1.5%，但揪出的染疫人數卻是近期圍封強檢行動較多一次。



▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



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當局指在就黃大仙天宏苑宏遠閣作出限制與檢測宣告，是審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估才作決定。大廈內的居民須留在其處所並接受強制檢測，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府將設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時前接受檢測，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，政府目標是在明日（11日）約上午8時半完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

14日內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

安泰邨盛泰樓7月9日被圍封檢測，共揪出28宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定個案。（資料圖片／運房局圖片）

安泰邨盛泰樓尚有一宗檢測結果不確定個案

觀塘安泰邨盛泰樓昨日（9日）被圍封強檢，當局公布有大約1,840名身處指定範圍內人士接受檢測，當中發現28宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。當局表示，圍封強檢期間政府派員到訪約780戶，當中約150戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。觀塘安泰邨盛泰樓在上午約10時半解封。