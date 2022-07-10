政圈風聲｜安心出行擬變「核酸通行證」　「黃碼」禁入指定場所

李家超政府上任後，在防疫控疫問題上頻有動作，醫務衞生局局長盧寵茂今日（10日）表示，正考慮參考內地「紅黃綠碼」做法，限制有風險人士不可進入高風險場所，優化「安心出行」是其中一個方向。

據了解，局方計劃透過加強核酸檢測，強化「安心出行」之通行證功能，例如在重點人群或爆發地點附近的人群，需進行核酸檢測，否則「安心出行」呈「黃碼」，不能自由進出指定處所。



盧寵茂：參考內地健康碼 研實名登記

盧寵茂今早在電視節目表示，已經與創新科技及工業局商討優化「安心出行」程式，希望做到通知市民接受強制檢測前，不要到訪高風險地方。他強調要有機制可用，讓有風險人士不可進入高風險場所，參考內地的「紅黃綠碼」做法是其中一個方向，「如果確診人士能自由活動，就會令到無確診人士自由受限」。

至於「安心出行」是否要加設追蹤功能，盧寵茂說並非要首要做到，更重要是實名登記，以有效方法通知市民有關風險。

新政府重點推動核酸檢測常態化。（資料圖片）

變「黃碼」或無法入食肆等處所

有了解情況的政界人士指，盧寵茂私下表明不會仿傚澳門實行全民強檢或「封城」，因香港不具備相關條件，反而要重點推動核酸檢測恆常化，做得更多、更密，以加強發現患者能力。

其中一個方向是強化「安心出行」系統，仿傚內地健康碼制度設「三色制」，即「紅碼、黃碼、綠碼」，「紅碼」是確診者，「黃碼」代表曾出現於高風險地方或重點人群，需進行核酸檢測，倘未完成核酸，「安心出行」會變成「黃碼」，無法進入指定處所，例如食肆、體育館，檢測陰性後就變回「綠碼」，希望藉此把「安心出行」變成「核酸通行證」。

民建聯立法會議員陳恒鑌。（資料圖片）

陳恒鑌支持升級「安心」：保障市民安全

民建聯立法會議員陳恒鑌支持優化「安心出行」，「一早就應該要做」，指目前「安心出行」未能真正有效地發揮，若市民需接受強檢但未有如實自發檢測，「真係無去檢測都無佢符」。他認為使用實名登記，最低限度能知道市民曾到訪哪些地方，以及當需要強檢時亦能掌握名單，「如果要接受強檢的人入餐廳，除晒口罩食嘢，的確會令其他人有風險，限制佢哋進入某啲處所，可以保障其他市民嘅安全。」

他認為香港若升級「安心出行」功能，有機會加快與內地通關，對市民來說是好事。

實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片）

田北辰：不讓有感染風險者進入處所

實政圓桌立法會議員田北辰亦支持，他指現時靠市民自願接受核酸檢測是漏洞，「有感染風險的人，可能自己覺得無事就周圍去，應該想方法不讓他們進入處所，例如餐龐。」他認為有需要強化「安心出行」功能，要求有風險人士進行核酸檢測，與疫苗通行證相輔相成，但未必需要實名制。