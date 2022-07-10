民間扶貧高峰會｜市民斥無恆常失業援助　促立法保障零散工

社福抗貧聯盟經今日（10日）舉辦民間扶貧高峰會，希望把民間聲音帶給政策制定者，邀請多位立法會議員和扶貧委員會成員出席。有出席者指出，政府只提供一次性失業援助，缺乏恆常的失業援助機制，批評綜援變相鼓勵不要工作，「好似要最慘先攞到社會福利」。疫情下不少婦女被迫成為零散工，但不少零散工不屬於公司員工，不受僱員條例保障，促立法保障零散工。



社福抗貧聯盟經過兩年疫情後再度於今日（10日）舉辦民間扶貧高峰會，邀請多位立法會議員和扶貧委員會成員出席。（冼茗慧攝）

扶貧是必須 防貧亦是勢在必行

疫情導致失業人數激增，有發言市民指政府只提供一次性失業援助，包括百分百由政府擔保的失業貸款計劃和臨時失業支援計劃，缺乏恆常的失業援助機制。有出席的立法會議員同意有必要設立長期的失業援助制度，又提議若然政府擔心市民濫用，可設立懲罰機制。

市民認為現有政策未能真正解決貧窮問題，「防貧」該是未來的目標。有立法會議員認為新一屆政府有意解決問題，未來擬成立跨代貧窮工作小組，又指政府應該增加市民技能，釋放勞動力及提供更多機會給兒童以解決跨代貧窮問題。

基層市民踴躍參與討論。（冼茗慧攝）

現有勞工保障條例過時 零散工缺乏法律保障

在座有市民提出受疫情影響，不少婦女被迫成為零散工，但工作缺乏法律保障，例如現時不少零散工不屬於公司員工，不受僱員條例保障。有立法會議員提議，隨着社會上出現越來越多零散工，政府可以在法例上為獨立工作者定義，讓他們起碼受到基本工商保障或是最低工資標準保障。

增加照顧者保障津貼 舒緩照顧者壓力

不少基層市民身為照顧者，需要24小時照顧一家大小，身心俱疲又缺乏政府援助，由於現時兒童照顧者並未在法例上定義為照顧者，因此市民渴望政府擴闊照顧者定義，增加津貼福利。有立法會議員稱將於明日（11日）立法會福利事務委員會會議提出4點關於照顧者的問題討論，包括如何介定照顧者、照顧者經濟支援需要、提供照顧者舒緩服務和建立照顧者支援中心。

基層市民踴躍參與討論。（冼茗慧攝）

綜援只適合幾乎零收入人士 未能惠及有需要家庭

另有市民指現時社會福利結構有問題，審核程序缺乏彈性，尤其是綜援似乎是在變相鼓勵不要工作，「好似要最慘先攞到社會福利」，壓抑社會向上流動性，部份市民付出的努力與回報不成正比，因此認為政府應該放寬福利的條件和資助的結構。