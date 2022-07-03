團體調查青年對港願景　近半對未來悲觀　認為房屋問題最急需處理

新一屆特區政府剛於7月1日就職，香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，今天（3日）公布有關「青年對香港未來的願景」研究報告。結果顯示，在受訪的1,054名本地青年中，46.9%受訪者對香港未來發展傾向悲觀，只有17.5%表示樂觀，普遍認為房屋、對政府信任、貧富懸殊為首三項新一屆政府最急需處理的議題。



團體代表稱，認為新一屆政府應把握剛成立的契機，為社會塑造願景，給青年人、市民及社會帶來新的希望；又建議當局邀請青年參與關鍵績效指標制定和檢討的討論，逐步拉近與年輕一代的距離。



青年創研庫於今年5月13日至29日期間，向15至34歲會員發送邀請電郵，邀請於網上填答問卷，共收回1,054份回覆。調查發現，受訪者認為新政府最急需處理的社會議題以房屋短缺、對政府缺乏信任、貧富懸殊位列首三位，分別佔66.5%、41.3%以及37.8%，而新冠疫情下，醫療衞生則排於第四位，佔35.7%，與第三位相近。

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近4成年青年人冀10年後見到香港是自由之都

受訪者最期望新政府能夠為青年而做的，首三項分別是解決青年住房問題，佔45%、聆聽青年聲音，35.3%、修補關係，佔27.5%，。至於期望方面，以見到10年後的香港是一個自由之都最多，佔38.3%、繁榮穩定則位列第二，佔32.4%，而宜居城市以25.2%排第三位。研究亦發現，46.9%受訪者對香港未來發展傾向悲觀，只有17.5%表示樂觀。

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有受訪者表示，香港缺乏一個能夠聚焦大眾的共同目標，當下社會亦處於較多不明確階段，令人看不清香港前景；另有受訪者稱，對自己在港發展前景有憂慮，主要包括本港經濟發展至樽頸，產業選擇亦狹窄，加上大部分的空間和成果已由上一輩掌握，向上流動機會縮窄。

青年創研庫：新一屆政府應塑造願景 給社會帶來新希望

青年創研庫「管治」組別召集人林景輝表示，近年的社會事件和新冠疫情未止等因素，對特區政府的管治帶來前所未有的挑戰，社會亦缺乏互信，新一屆政府應把握剛成立的契機，為社會塑造願景，給青年人、市民及社會帶來新的希望；另有團體成員建議當局邀請青年參與關鍵績效指標制定和檢討的討論，開拓青年參與新平台，同時促進當局績效衡量更「貼地」。逐步拉近社會與年輕一代的距離。