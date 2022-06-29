回歸25周年｜愈扶愈貧有原因　社協施麗珊評各特首：有人無心處理

提起施麗珊就會聯想到貧困基層及新移民，自1995年加入社區組織協會，27年後已是社協副主任，社工路上經歷過英治時期，回歸25年來她為基層跑到底，回望香港貧窮問題未解決，她認為是歷屆政府未有處理「根本性」問題，加上「錢又唔係俾得多」，最終紓困及扶貧政策：「總係一邊漏完到另一邊。」



回歸25年，對於過去四任行政長官的扶貧政策，施麗珊表示，共同問題均在於不敢大刀闊斧，但仍有「無心做」、「有心做」之分，她提到，曾蔭權無心處理貧窮問題，甚至解散了扶貧委員會。新一屆政府即將上場，施姑娘期望李家超可多落區見居民、改革產業、創造就業。



貧窮人口增至165.3萬 癥結在未有處理好勞工議題

香港貧窮人口節節上升，2020年貧窮人口增至165.3萬，較2019年多16.2萬，創2009年有紀錄以來的新高，在社會福利經常性開支同創新高下，公眾難免有「愈扶愈貧」觀感。施麗珊認為，問題癥結在於未有處理好根本性問題，即勞工議題。

最低工資低於社會水平 基層有工作仍跌入福利「安全網」

她解釋，勞工政策落後令基層缺乏流動，例如最低工資訂立來得遲，並低於社會水平，令不少基層即使有工作，仍會跌入需領取福利的「安全網」，惟她形容「俾錢又唔係俾得多。」她稱，綜援金除一人家庭外，其餘金額都低於貧窮線；又例如直至2016年方推出在職津貼，但申請手續繁複，直至六年後的今日，受惠人數仍未達到當初預期，形容紓困及扶貧政策「總係一邊漏完到另一邊」。

扶貧不力源於欠缺大刀闊斧改革

對於外界抨擊政府扶貧不力，施麗珊認為「幾屆政府都有做野」，但欠缺大刀闊斧的改革，令問題延續：「董生、梁振英、林鄭都感覺有心做（貧窮問題）。」她又數道：「董生就成立扶貧委員會，後有兒童津貼推全人教育，少少都好過無；梁振英常落區，重置扶委會，又推在職津貼，都睇到有心想做；林鄭就有親自出席扶委會會議，又推社會房屋、處理劏房租管等。」

最無心搞（貧窮問題）就一定係曾蔭權，記得當年佢話全世界都有貧富差距，連貧富懸殊都唔提，仲取消扶貧委員會。 香港社區組織協會副主任施麗珊

歷任特首中，她唯獨認為曾蔭權是無心處理貧窮問題：「最無心搞（貧窮問題）就一定係曾蔭權，記得當年佢話『全世界都有貧富差距』，連貧富懸殊都唔提，仲取消埋扶貧委員會。」

倡推動本地產業及輕工業 施麗珊：唔好下下叫人去大灣區

當年曾蔭權接替提早退休的董建華出任行政長官後，無延長委員會會員的任期，扶貧委員會在2007年6月中旬向政府提交報告，綜述工作及提出多項提議後，於同年6月30日解散，直至2012年6月，梁振英當選行政長官後重設扶委會。

冀李家超積極處理房屋問題 其次創造就業

對於新一任行政長官李家超，她提到：「交手唔多，最近係去年底最後一次扶委會會議，之前都有寫過俾佢，但無回音。」她又提道，希望新一屆政府可以積極處理房屋問題，其次係創造就業：「你唔好下下叫人去大灣區，可以係一個選擇，但都要搞下本地產業，例如輕工業、小販、夜經濟。」

疫下基層求助增 施姑娘身體也響警號：每星期都要睇中醫

於訪問期間，施麗珊不時需要抽身處理求助個案，有個案是就臨時失業支援申失敗上訴、亦有查詢各式各樣的津貼或抒困項目，她笑言，SOCO（社協）人手不足，自己於疫情下工作時間愈拉愈長，更令身體出現警號：「每星期都要抽一日去睇中醫。」

回首逾25年工作不言悔 施麗珊：再揀我都會做社工

惟她對投身社工行業未有後悔：「以前畀人鬧我都唔太介意，再揀我都會做返社工，落手落腳幫人我最開心」，又笑指政府扶貧工作做得好，令貧窮基層減少之時，或會嘗試其他發展，可能會當作家，或是當記者。