澳門停市｜周一凌晨起停運7天　有港人因放無薪假索性返港

澳門疫情持續，特首賀一誠昨（9日）頒布批示，當地由明日（11日）凌晨零時至18日凌晨，所有工商業活動的公司和場所需暫停運作，期間按當地勞工法例，僱主毋須支付停工期間的薪酬，市民亦需盡量留在家中。



有從澳門返港的市民表示，由於公司要求放無薪假，加上當地即將「半封城」，不能四處去，所以決定回港；又指當地政府低估疫情，在爆發初期就應盡快採取嚴厲措施應對，但形容居民在抗疫上尚算合作，直言「唔似香港啲人唔聽話」。



經港珠澳大橋口岸回港的人流不多。（林澤鋒攝）

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經港珠澳大橋口岸、從澳門返港的市民蔡小姐表示，本身因事需要回港處理，與當局「封城」無關，又認為政府今次的措施有效控制疫情蔓延。至於當地市況方面，蔡小姐形容街上比較冷清，而大部分市民都「好乖」及自律，除購買日用品之外，都不會胡亂外出。

對於澳門當局表示市民期間繼續外出，例如到公園運動等可能觸犯刑法，蔡小姐認為做法不算太嚴厲，7日「封城」亦屬正常，否則就無辦法做到「清零」及通關。她指澳門有很多外來勞工，例如來自珠海，所以必須要採取今次的措施來遏止疫情，盡快達至通關，讓社會回復正常。

市民蔡小姐認為，必須要採取今次的措施來遏止疫情，盡快達至通關，讓社會回復正常。（林澤鋒攝）

另一名從澳門回港的居民陳小姐表示，由於公司要求放無薪假，加上當地即將「半封城」，不能四處去，所以決定回港。陳小姐批評當地政府低估疫情，態度搖擺不定，認為在爆發初期就應盡快採取嚴厲措施應對，「覺得要再快啲，唔應該依家先嚟搞。」

陳小姐又指，市面情況「好靜」，大部份人不敢外出，而乘坐巴士亦需申請獲批准才可上車，例如必定要上班的市民。她表示，現時很多公司都下令員工放無薪假，加上政府亦頒布可按勞工法例，僱主毋須支付停工期間的薪酬，所以公司都「借啲意」叫同事放假。

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談及公園運動等有可能觸犯刑法，陳小姐亦認為做法不算太嚴厲，認為政府嚴厲些是可以接受，「快啲搞掂個疫情咪算囉！」她提到有些市民「唔聽話」，經常四處蕩，例如走到「路環」等地區，但整體而言，市內居民大致合作，因為每人都希望公眾場所可以重開，回復正常生活。陳小姐又直言，澳門居民不像香港，「香港啲人唔聽話」。