議員倡廣東及福建計劃延伸至全國　勞福局副局長何啟明：要再討論

香港65歲或以上人口於去年底已達160萬人，當中110萬有領取社會保障金額，包括約2.2萬廣東計劃及福建計劃申領人。勞福局副局長何啟明今早（11日）出席立法會福利事務委員會會議，多番被問及會否放寬相關計劃的離港寬限，以及會否將計劃延伸至其他省份。



何啟明回應指，明白大家想將「關卡打破」，但指出若然計劃延伸到更多省份，要如何確認領取者仍生存、並非虛報，須須內地部門再商討。至於放寬離港寬限的問題，勞福局將於今年第四季的福利事務委員會會議再作匯報。



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廣東計劃及福建計劃屬本港長者現金福利之一，分別支援選擇移居到廣東及福建養老的香港長者，他們在申請前一年離港日數須不多於56天；成功申請後，一年內居港日數不少於60天，即可離港時限約為10個月。

議員指離港寬限不必要

多名議員於會議上促當局進一步放寬離港寬限，其中民建聯議員周浩鼎提到，當局在疫情下在離港寬限上已作特別安排，認為當局可以將相關安排恆常化。福利事務委員會主席陳恆鑌也指出，特別安排在疫情下如同已「試行」兩年，「都無出咩亂子，即係離港限制唔必要。」

就疫情下離港寬限的特別安排，社會福利署助理署長(社會保障)馬秀貞指，自2020年1月起，當局已豁免廣東計劃及福建計劃的申請人及申領者的離港寬限，相關實排至今作生效，未來會按疫情調整。關於離港寬限的檢討，勞福局最快於今年第四季的福利事務委員會會議再作匯報。

議員指計劃應延伸至全國 何啟明：關鍵在於要證明佢生存

除了離港寬限的問題，不少議員亦關注計劃能否再延伸到全國其他省份。議員陸頌雄批評，現存制度「漏洞百出」，舉例指有些申領人填報的地址在廣東或福建，但「其實佢都四圍走」，認為現存做法令一些老家不在廣東或福建不公平。議員吳秋北續指，當局仍守著「固有思維」，認為當局未能講出不將計劃延至全國的理由。

勞福局副局長何啟明回應指，處理廣東計劃及福建計劃關鍵在於「主要證明佢（ 領取者）生存」，並稱現時有兩機構為當局進行確認工作，有必要時更可上門確認。他表示，明白大家想將「關卡打破」，但若要計劃延到更多地方，是否能用同樣方法確認申領者仍生存，須再作檢討，並與國內不同部門商討，惟暫時未有機會。

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會議上也談及年金計劃，議員鄧家彪提到，香港長者人口增加，要考慮庫房負擔，難要求當局再將長者生活津貼加倍，認為當局應考慮檢討年金計劃，包括提供保證追及通脹的回報，以鼓勵市民參與，並為他們退休後提供每月穩定收入。何啟明指，建議非勞福局可決定，將與財庫局相討。