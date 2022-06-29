資科辦推長者數碼計劃　疫情下用數碼科技網購、拍片發掘興趣

政府資訊科技總監辦公室（資科辦）早前舉辦「星級IT老友記嘉許計劃」，表揚長者積極參與數碼課程，善用科技，為自己和其他長者及社會帶來正面影響。13名長者獲創新及科技局局長薛永恒嘉許為「星級IT老友記」。



其中獲獎的長者丁姐透過計劃，在疫情期間學會用智能電話進行網上購物及醫院預約，「如果唔用電話都唔知咩醫院有得睇」；喜歡攝影的陳婆婆分享，很多長者怕踏出第一步，「唔好怕用新科技，你用多啲就會熟悉，有咩唔識用電話幫你查，出去慳返好多時間。」



助理政府資訊科技總監（產業發展）黃敬文稱，很多長者獨居，較少與外界接觸，更不懂得使用只能電話；而疫情期間，使用安心出行應用程式漸普遍，希望計劃可以令長者學習使用不同應用程式，在衣食住行各方面更便利。



政府資訊科技總監辦公室舉辦「星級IT老友記嘉許計劃」，表揚長者積極參與數碼課程。（梁思行攝）

85歲長者成「網購達人」 不同平台格價兼看用家評價

年近85歲的丁慧庭，人稱丁姐，自2011年參加香港都會大學的長者學苑的課程，漸漸對智能科技有興趣。透過資科辦的「長者進階數碼培訓計劃」，學習網上購物，愈接觸智能電話愈多，丁姐愈發現科技令生活方便得多，令自己不會與社會脫節。

丁姐現在懂得與親人傳訊息照片、存檔、醫院預約、網上查資料等。丁姐被同學稱為「網購達人」，經常從不同的網購平台購物。她表示，購物前她會比較不同平台價格，亦會細閱不同用家的評價。「有時網上貨品比親自到街市買更乾淨，獨立包裝，疫情期間仲唔使親自落街買。」

獲獎的丁姐在疫情期間學會用智能電話進行網上購物及預約醫院服務。（梁思行攝）

太極扇導師疫下拍片教老友記

李玉英2011年開始在長者學苑學數碼科技。本身是太極扇導師，可惜自第五波疫情開始後，很多院舍都相繼爆發傳播，太極班活動繼而取消，「疫情爆發後，開始沒有實體課；發現老友記喜歡睇我耍太極嘅片，開始試下拍好、剪好，製作自己嘅太極教學片，3分鐘左右，然後我哋可以線上同佢哋（院舍長者）傾計。」

本身是太極扇導師的李婆婆，學習數碼科技後，拍攝製作太極扇教學影片，與老友記分享。（梁思行攝）

除了長者數碼培訓計劃外，資科辦由2021 年開始以先導形式推出「流動外展服務站」，在長者常到的社區地點，如屋邨商場及公園附近，設立流動服務站，主動協助老友記解決智能手機問題和教導他們使用常用的流動應用程式，至今服務超過 700 名長者。