飛磚殺人｜法官提醒陪審團勿受情感或偏見影響　須根據證供作裁斷

七旬清潔工於2019年11月在上水拍攝示威者和清理路障市民的衝突，被飛磚擊中頭部死亡，兩名少年涉誤殺案件今(11日)續審，法官杜麗冰開始引導陪審團，她並特別提醒陪審團不要受情感和同情影響，亦不要受偏見蒙蔽，強調應以案中的證據作考慮。料陪審團最快於明天退庭商議。



不要被偏見蒙蔽

杜官在向陪審團作引導時，提醒他們要根據案中證據作考慮，不要受偏見、情感，甚至是同情影響，無論是對死者羅祥清(70歲)、案中受傷的61歲男主X，或是兩名被告劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲）的同情。對於辯方早前指，控方把現場的人士以黑衣人和清理路障區分，並似乎把兩者塑造為「好人」和「壞人」，法官認為控方的說法只是為劃分兩個陣營，著陪審團不要被偏見蒙蔽。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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須考慮合理的人是否認為會構成風險

就誤殺罪，法官指該罪有多項元素，包括被告和他人的行為導致羅的死亡，而該行為是有意圖、非法和危險，例如一個合理的人會認為，該行為會對他人構成一定程度受傷的風險。

共同犯案須有共同意圖

控方指，雖然擊中羅的磚塊，並非由兩被告掟出，但他們和其他黑衣人共同行事，他們當中有掟磚，在共同犯案原則下，被告亦須承擔刑責。杜官解釋，在共同犯罪原則下，涉案人士犯案時需有共同意圖，以打劫銀行為例，在門外把風的人，雖然沒有進入銀行，但在共同犯案原則下，仍屬有罪。

須考慮被告當時的武力是否合適

就有意圖傷人罪，法官稱須裁定被告有意圖構成他人身體嚴重傷害，並且是非法及惡意傷害X。兩名被告均提出自衛的說法，法官著陪審團考慮兩項因素，包括：被告是否真誠相信必須自衞，及他們使用的武力是否合理。

兩被告：劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），被控誤殺、有意圖傷人及暴動3項罪名，指他們在2019年11月14日誤殺羅長清(70歲)，以及於同月13日與他人在上水龍運街2號北區大會堂外，意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。

案件編號：HCCC322/2020