飛磚殺人｜辯方律師指清潔工在錯誤的時間地點出現　其去世屬意外

七旬清潔工於2019年11月在上水拍攝示威者和清理路障市民的衝突，被飛磚擊中頭部死亡，兩名少年涉誤殺案件今(8日)續審，辯方進行結案陳詞。首被告的大律師指，即使首被告是案中的黑衣人，但他未有為意清潔工的出現，認為不可能在共同犯罪原則下，干犯誤殺罪名；次被告的律師則指，清潔工在錯誤的時間和地點出現，其去世屬意外。法官將於下周一引導陪審團，並預計於下周二讓陪審團退庭商議。



兩名被告：劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），被控誤、有意圖傷人及暴動3項罪名，指他們在2019年11月14日誤殺羅長清(70歲)，以及於同月13日與他人在上水龍運街2號北區大會堂外，意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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截圖所見首被告並未為意羅的出現

首被告的代表大律師指，審訊中清路障的市民和黑衣人，分別被描述為好人和壞人，惟大律師強調現場所有人都是香港市民，應獲平等對待。律師續指，若陪審團認為首被告是片段截圖的黑衣人，但從截圖可見，首被告一直未有為意羅的出現，亦不知道羅發生了何事。在此情況下，怎會在共同犯罪原則下犯案。

首被告保護好友屬自衞行為

就涉及事主X的有意圖傷人的控罪，首被告的律師指，X當時手持鐵棍走向次被告，首被告當時的行為是保護好友，屬自衛行為，無意對X造成傷害，著陪審團裁定首被告該罪不成立。

受警威脅下說在現場及有示威

對於首被告曾在警誡下稱：「我唔知發生乜野事。」以及：「我在現場，有示威，我無掟死人同打人，我被人打啫。」律師指被告當時受警員威脅，認為陪審團不應考慮，並應裁定其暴動罪名不成立。

指羅的死屬意外

次被告的代表大律師則指，羅在錯誤的時間和地點出現，其去世屬意外。對於次被告在錄影會面作出部份招認，其大律師重複其案情，指次被告當時受威嚇。

案件編號：HCCC322/2020