飛磚殺人｜控方指兩被告可預視有人會被磚擊中　需付上刑責

七旬清潔工於2019年11月在上水拍攝示威者和清理路障市民的衝突，被飛磚擊中頭部死亡，兩名少年涉誤殺案件今(7日)續審，控辯雙方開始結案陳詞。控方陳詞指，雖然擊中清潔工的磚塊，非兩名被告投擲，但他們可預視有人會被磚頭擊中，在共同犯罪原則下，需付上刑責。



兩被告依次為劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），他們現被控誤殺、有意圖傷人及暴動3項罪名，指他們在2019年11月14日誤殺羅長清(70歲)，以及於同月13日與他人在上水龍運街2號北區大會堂外，意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。

被告與黑衣人是共謀犯罪

控方陳詞時指，兩名被告和其他黑衣人是共謀犯罪，雖然各人有不同角色，但一同行事，期間有人向羅掟磚，羅因而倒地，最終不治。雖然該磚並非由兩名被告所投擲，但他們應可預視有人被擊中受傷，因此需付上刑責。

任何一方掟磚傷人都要面對法律後果

控方著陪審團考慮案發時黑衣人和清理路障的市民，誰是攻擊一方，誰是防守一方，強調黑衣人在案中先掟磚，市民才向黑衫人掟磚。有份參與清路障的柯明玉作供時亦指，向黑衣人掟磚是自衛。控方強調，若柯掟磚傷及他人，也會面對其法律後果。

兩被告曾討論帶備鎚子

控方亦著陪審團考慮，兩名被告在案發前曾討論帶備鎚子，事發的影片，以及次被告和兄長的語音訊息，其中兄長謂：「今日你哋劈嗰個阿伯，後尾話生存渺茫，應該無得救。」

次被告與警會面時對答連貫

就次被告曾在錄影會面作出部份招認，次被告的精神科醫生則指，次被告在進行錄影會面驚恐症病發，但控方指，次被告的會面中的對話連貫和對題，被問及案發時的情況，他的答案詳細，並能講及如何傷及事主X等。

案件編號：HCCC322/2020

主要證人供詞。(詳看下圖)