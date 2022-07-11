移民｜加拿大資訊專家料「救生艇」計劃效應　今年申請至少增30%

近年不少市民尋求不同移民資訊，其中加拿大是港人熱門會選擇的移民國家，而當地政府早前推出「救生艇」計劃，在當地升學兩年後，便可申請加拿大永久居民身份。熟悉加拿大移民資訊的專家指出，今年比去年至少多30%本地人申請移民加拿大；又指市民可到當地尋找商機，例如將當地一些在港不流行的產品，帶到香港市場，相信有商機之餘，亦幫助到更容易申請移民，形容「可以搵錢去移民，未必要帶錢去移民」。



加拿大總領事館辦「加拿大生活市集」

加拿大駐香港及澳門總領事館聯同世彩有限公司今日（11日）起，在銅鑼灣時代廣場合辦「加拿大 Beautiful Day 美好生活市集」，推廣加拿大生活及文化。加拿大駐港澳總領事館領事艾莉曄(Patricia Elliott)到不同檔攤了解，她因喉嚨不適未有接受傳媒訪問。

世彩董事、市集負責人張迦南表示，近年加拿大在對港的移民政策上放寛不少，較多人以投資當地生意為由，透過「救生艇」計劃，申請投資移民。他說，審批移民需時6至9個月時間，暫時未有港人過去一年移民加拿大的實際數字，但對比上一年的數據來看，今年申請移民加拿大至少多30%。

指移民完全不需重新適應生活：很多可用廣東話

張迦南指出，加拿大是傳統而熱門的移民地方，港人選擇移民當地的主要原因是完全不需要重新適應生活，日常很多時候都可以用到廣東話，而家長為了讓下一代有更好環境讀書，都會選擇加拿大。他又表示，當地生活環境宜人，無極端天氣，所以有能力移民的人亦會優先考慮加拿大。

他又提到，當地就業率不算高，適合退休移民，又指近年趨勢是越來越多移民港人選擇定居加拿大中部或卡加利（Calgary），與溫哥華只距離1至2小時的飛機航程，亦是一個好選擇。

至於符合甚麼資格會較容易成功申請移民到當地，張迦南表示，經濟能力是最實際的一環，因為即使移民亦要有能力維持正常生活。他指，以升學為由申請移民仍是相當熱門的選擇，但他認為市民到當地找機會，如做生意，嘗試以另一種方式申請移民。張迦南解釋，加拿大有多種產品，同時外國人因當地稅率高未必熱衷從商，相反港人在低稅環境下做慣生意，建議市民可以考慮將當地一些在港不流行的產品，例如用羊奶製成的護膚品，帶到香港市場，相信會有一定的商機，亦幫助及便利到市民更容易申請移民，他形容「可以搵錢去移民，未必要帶錢去移民」。

倡移民前先嘗試到當地體驗生活

張迦南又建議，市民可在考慮移民前，先嘗試到當地體驗生活，透過居住、工作及遊覽，「睇吓有無機會俾自己」。對於加拿大政府有無提供政策協助移民港人融入當地生活，張迦南表示，當局多數依賴地區政府來推行一些特別政策，例如有社工及義工會關心及協助新移民的人士，了解他們日常生活及社交圈子等，以提供適切的社區援助服務。

他又鼓勵移民到當地的市民盡快融入社區生活，例如自動了解不同團體、教會或互助組織，強調「大家是移民，不是殖民」，又形容「遠親不如近鄰」，朋友及與社區熟落，比起任何政策都緊要。

談及今次舉辦的美好生活市集，張迦南指，今年已經是第3屆，期望活動可以為市民在疫情下「打打氣」及傳遞一些好的生活方式與社會互動。他又說，希望疫情盡快過去，能夠增進人與人之間交流。

「加拿大 Beautiful Day 美好生活市集」於7月9至17日在銅鑼灣時代廣場B1層舉行。是次市集以「美麗溫哥華」為主題，多個來自加拿大的供應商和優質產品積極參與，現場更有不同優惠以及凍肉、海產、健康食材、健康飲品、限量威士忌及天然護膚品等多款產品。