香港建造商會辦7.11免費叮叮乘車日 何永賢分享探訪劏房戶見聞
撰文：冼茗慧
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為慶祝七月中華人民共和國香港特別行政區成立25周年，香港建造商會於魯班誕農曆正日6月13日，即今日（11日）舉行「建造商會叮叮樂」電車免費乘車日。 房屋局局長何永賢太平紳士出席啟動禮，分享昨日（10日）探訪劏房住戶的見聞。
▼7月11日 「建造商會叮叮樂」電車免費乘車日啟動禮▼
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何永賢：不少劏房戶曾是建築業界工人
何永賢指昨日（10日）探訪劏房戶，發現有三分之一人曾是建築業界工人，現在年紀大只能屈膝在小小一張床位，並言為此感到痛心，決心解決房屋問題，又指自己一人力量輕微，要「提速、提效、提量」地解決問題需要建築商會的支持和幫忙。
香港建造商會會長林健榮測量師指特意選魯班誕農曆正日6月13日為免費叮叮乘車日，巡遊電車以「乘載生活，建構城市」為靈感設計，展現承建商對香港城市發展的貢獻，慶祝香港回歸25週年。
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