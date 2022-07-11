調查指受訪者對新一屆政府扶貧施政期望高　首要增加公營醫療服務

社福關懷貧窮平台今早 （11日）舉行發佈會，公布「社福界對新一屆政府扶貧措施的期望」調查結果，發現受訪者對新一屆政府在扶貧上的施政有較高期望，平均分達6.1分；而最重要五個扶貧措施，首兩個與公營醫療及公營牙科服務有關，其次是加快興建公屋進度、增加資助大專學位學額、及為劏房租管設起始租金及基本住屋標準。



▼7月11日 團體公布「社福界對新一屆政府扶貧措施的期望」調查結果▼



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社福關懷貧窮平台在今年5月至6月，收集388份網上回應，當中近八成受訪者為社福服務使用者。調查結果顯示，以10分為最高分，受訪者對上屆政府在扶貧方面的滿意程度只有4.62分；他們對今屆政府扶貧政綱的認識雖然只有4.14分，但對新一屆政府在扶貧的施政上卻有較高期望，平均分達6.1分。而年青受訪者，對新一屆政府的扶貧措施期望更高達9.56分。

首五位最重要扶貧措施 與醫療住屋升學有關

同樣以10分為最高分，在眾多措施中，受訪者認為最重要是增加公營醫療服務，縮短輪候時間，平均分達9.44分，其次是增加公營牙科服務的診所、名額及種類，平均分為9.34分。另外，加快興建公屋進度，達到3年上樓有9.31分；而增加資助大專學位學額、及劏房租管設起始租金及基本住屋標準的平均分，分別為9.16分及9.09分。

除上述五項，照顧者為本政策、退休保障、福利金及勞工保障同樣備受關注，如減免學債、全民退保、照顧者津貼等措施的平均分達9分以上。

▼7月10日 房屋局局長何永首次探訪劏房基層租戶▼



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貧窮問題環環相扣 促政府再研究了解

團體指，調查結果反映基層需要需要，更見現時貧窮問題徵結環環相扣，促政對貧窮問題需要有更多研究及了解，並以資助、服務及政策法例等多管齊下的手法，從不同議題上照顧基層需要，如就貧窮家庭的子女及青年，政府可提供更多機會及資助，如資助大專學位、減免學債等，減少教育開支同時，增加向上流動機會，減少跨代貧窮。