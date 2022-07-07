荃灣油麻磡路社會房屋動土　社協促政府增建社會房屋及公屋

香港社區組織協會營運的荃灣油麻磡路組合社會房屋項目，今午（7日）舉行動土儀式，房屋局局長何永賢出席主禮，一班劏房屋民也有到場，期望當局增加及加快興建社會房屋及公屋。

社協指出房屋問題嚴峻，促政府增加社會房屋至5萬間，公屋亦應每年提供至少3.5萬間。



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香港社區組織協會在2021年獲政府批准以短期租約形式，租用葵涌油麻磡路及昌榮路交界，佔地約4700平方米的閒置土地。

這個荃灣油麻磡路組合社會房屋項目，預計興建一幢四層高樓宇，提供約200個單位，包括196個一至兩人單位、四個家庭和無障礙單位，所有單位有獨立廚廁，料可供700人入住。

社協指，項目預計明年中旬落成，項目所在地前身為高鐵地盤，除了建屋，部份土地將規劃成共用休憩空間，期望區內市民及項目租戶互相認識，建立互相關懷的生活模式。社協此前已營運逾330個社會房屋單位及宿位。

香港社區組織協會營運的荃灣油麻磡路組合社會房屋項目今午（7日）舉行動土儀式。(江麗盈攝)

社協稱，房屋問題嚴峻，籠屋、板間房及劏房居民逾20多萬，公屋平均輪候時間更達6.1年，促政府善用閒置土地，增加社會房屋至5萬間，公屋亦應每年提供至少3.5萬間。

今次也是房屋局局長何永賢上任後，首度以局長身份出席活動。她致辭時指，項目佔地「話大唔大，但挑戰好多。」，並稱覓地建屋需時，料未來5年公營房屋供應或緊張，認為短期居住設施，對當局應對盡快改善居住環境意義大。

她提到，國家主席習近平曾提及民生痛點，談及「點令港人房屋寬敞啲」，她表示房屋問題非一個局可解決，望各界合力解決問題。

至於港府已成立四個專責小組，包括「土地及房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」，她指公營房屋小組將在下周開會，將適時公布消息。而她今早曾到大埔多個公屋地盤視察，了解能否加快供應。對於是否需增建社會房屋，她回應會持開放態度。

社協副主任施麗珊則指，社協自2016年已開始做社會房屋，有今日的項目並不容易，現時有24、25萬家庭正輪候公屋，逾20萬人居於不適切居所，形容街坊「等上樓望到頸都長」，期望今次項目盡快落成，讓街坊申請。現時的短期合約為5年，但施麗珊預計往後可續租，期望項目至少可維持10多年，為多些街坊服務。

施麗珊亦在致辭中指，當局目標建2萬社會房屋的目標已完成得七七八八，促政府將社會房屋單位增至5萬，並加快公屋上樓，「見局長咁能幹，相信可以。」

就今次項目，她預計下年初可接受申請，8成單位會預留予已輪候公屋三年的人士、其餘會留予一些特殊個案，屆時將設網上及紙本申請。租金方面會視乎申請人有否申領綜援，如有會以租金津貼計算，否則則為收入25%。