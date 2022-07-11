疫情｜98%安老院舍第五波爆疫　籲各界攜手合作抵禦第六波

安老業界齊心抵禦第六波記者會暨《疫境自強—安老院抗疫實錄特刊2022》發布會於今日（11日）舉行，分享安老院舍如何在第五波疫情下疫境自救，指政府當時支援不足，並指吸收是次經驗，針對未來可能發生的第六波疫情會應對得更好，對新一屆政府抱有期望。



李輝：第五波時叫天不應，叫地不靈

安老服務協會主席陳志育指，在第五波疫情下，全港有98%的安老院舍有過確診個案，超過5萬長者感染違肺炎，當中有超過七成院舍長者確診，死亡人數多於5,000人。老服務協會榮譽主席梁智鴻表示，為在第五波疫情下死去的長者感到哀痛，亦認為這是新啟示，反映香港需要在醫療方面更好的合作，才能預防疫症發生。

安老事務委員會委員李輝指政府支援不足，形容「當時叫天不應，叫地不靈」。她感謝外界支持，有賴一眾社會團體和熱心市民主動聯絡院舍，才能渡過難關。

《疫境自強—安老院抗疫實錄特刊2022》首次為安老業界發布全面統計數據。(冼茗慧攝)

陳志育指政府現時提供更多配套和醫療服務，並升級防禦措施，特別是由7月1日起開通的「院舍緊急支援熱線」協調政府部門，解決以往政府各部門不能及時應變支援的問題， 他直言有信心抵抗未來疫情，減低院舍再爆發風險。

李輝又指院舍護理人手長期短缺，期望未來政府能設立院舍護理人員學院，仿效公務員學院，規定學員畢業後專職留在院舍照顧長者。

特刊記錄10個安老院抗疫故事

《疫境自強—安老院抗疫實錄特刊2022》召集人羅凱寧於發布會上公開製作特刊的初心，指第五波疫情是院舍有史以來遇到過最大的逆境，故將特刊命名為「『逆』境自強」，當中收錄10個安老院抗疫故事，並且首度全面公布第五波疫情安老院的相關數據，盼綜合數據能夠幫助反思和改善現有問題，以備應對未來有機會發生的第六波疫情。