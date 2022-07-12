強制檢測｜增71處　淘大商場亞萊泰、黃埔天地大家樂及麥當勞上榜

本港疫情持續，單日總新增個案為2863宗，並再錄得7宗死亡個案。政府昨日(11日)將71個地點列入強制檢測名單，主要以住宅為主，其中大埔和天水圍各有5處上榜，情況較為嚴重。

名單中有10處是食肆，以九龍灣及紅磡黃埔天地為主。另外柴灣興華(二)邨樂興樓地下聖雅各福群會柏逸長者日間照顧中心，以及深水埗富昌邨富潤樓保良局癸未年樂頤居暨耆安長者日間護理中心，也有納入強檢名單。

公告列明，所有人若在指定時間內，曾到訪以下相關地點，須於今日或明日（12日或13日）接受核酸檢測。



▼7月11日強制檢測公告▼



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71個上榜地點當中，食肆佔10個，以九龍灣及紅磡黃埔天地為主，前者有淘大商場亞萊泰、利基大廈永發廚房、彩盈坊銀龍茶餐廳及宏遠街九龍稻香．茶居，後者則有逸逸居、大家樂及麥當勞分店。其他三間為鯉魚門廣場肯德基家鄉雞、機場一號客運大樓Can．teen及尖沙咀金巴利道輕鬆一下。

大埔和天水圍各有5處上榜，包括大埔中心2座、運頭塘邨運來樓、頌雅苑頌美閣、鄉事會街3號萬興樓、富善邨善翠樓、天頌苑頌亭閣、天恒邨恒樂樓、天耀邨耀民樓、天華邨華萃樓和嘉湖山莊麗湖居10座。

名單上有5個地點，因污水樣本檢測呈陽性而納入檢測，包括將軍澳安寧花園3座、上水清河邨清潤樓、馬鞍山欣安邨欣喜樓、西營盤居仁里3號居仁閣和鴨脷洲漁安苑珊安閣。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至 2022 年 7 月 12 日)▼



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三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果，不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明，因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士，不能遞交深喉唾液樣本，以符合強制檢測要求。