確診大廈｜增1554幢　九肚山皓朗山莊、九龍塘沙福道7號大屋上榜

本港疫情反彈，衞生防護中心今日（11日）更新確診大廈名單，新呈報1,554幢，新界區共857幢，當中元朗佔最多有154幢，分佈Park Yoho系列、Yoho系列，沙田區亦有184幢，包括九肚山大宅皓朗山莊、西貢將軍澳區102幢，當中不乏日出康城的大廈。



九龍區共有440幢，有九龍塘豪宅沙福道7號大屋、Oasis Kai Tak、One Homantin、The Austin、曼克頓山等；港島區共有257幢，有丹拿花園、The Beachside、貝沙灣等。



▼新界西確診大廈▼



元朗Yoho系多幢有居民確診

新界區共有857幢，當中元朗佔最多有154幢，分別為Park Yoho Milano 35B座及36B 座、Park Yoho Napoli 25A座、Park Yoho Sicilia 1B座、Wetland Seasons Park 16座、Yoho Midtown M7座、Yoho Town 2座、 3座及5座等；屯門有104幢，有城．點、珺瓏灣3座、愛琴海岸5座、龍門居11座等。

▼新界東確診大廈▼



+ 4

將軍澳日出康城多幢上榜

沙田有148幢，分佈九肚山大宅皓朗山莊、名城1期3座、名城2期5座、名城3期1座、玖瓏山月瓏閣3座、迎海1期2座及5座、迎海．星灣18座、雲海1座、嘉御山2座；大埔有91幢，包括天鑽1座、10座及12座、嵐山6座及9座等。

西貢將軍澳有102幢上榜，有Monterey 6座、The Parkside 2座、天晉1期彗鑽海、天晉星鑽海、天晉皇鑽海、日出康城 LP6 3座、日出康城 Malibu 1A座、日出康城Sea To Sky 2座及3座、日出康城首都2座、日出康城領都1座及6座、日出康城緻藍天珀峰、日出康城緻藍天鑽岸、君傲灣3座、峻瀅6座、峻瀅 II 1座及3座。

▼九龍區確診大廈▼



+ 3

半島豪庭及御金．國峯有居民染疫

九龍區共有440幢，九龍城佔91幢，有九龍塘豪宅沙福道7號大屋、啓德Oasis Kai Tak 2 座、One Homantin 5座、半島豪庭1座、尚．珒溋 2座、啟德1號1期1座及2期3座、煥然懿居1座、瑧尚；油尖旺有49幢，分別是The Austin 3座、帝峯．皇殿8座、御金．國峯7座、奧城．西岸等。

深水埗有82幢，有One New York、海珀、曼克頓山 2 座、 3 座、 6 座、喜居、喜盈、喜雅 2 座、喜薈 1 座、匯璽 2B 座、愛海頌 3 座；黃大仙有91幢，包括現崇山 1 座、3B 座、6B 座；觀塘有127，其中有觀月．樺峯。

▼港島區確診大廈▼



雍景臺、嘉兆臺、學士臺各有居民中招

港島區共有257幢，中西區有27幢，分別是雍景臺1座、嘉兆臺1座、寧養台A座、學士臺 2座；東區有135幢，包括丹拿花園1座、2座、4座及5座；南區有63幢，分佈The Beachside A座、貝沙灣2座及6座；灣仔有32幢，包括比華利山F座。

其餘確診大廈尚有政府宿舍，分別為西九龍紀律部隊宿舍、消防處永定道消防已婚宿舍、消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍、黃大仙紀律部隊宿舍、豐盛街紀律部隊宿舍、順利紀律部隊宿舍、芬園、青衣已婚警察宿舍、荔景紀律部隊宿舍、柴灣已婚警察宿舍、懲教署職員宿舍、油塘油美苑。

▼7月11日 確診大廈名單▼

