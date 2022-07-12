食肆高層被勒索案　女被告稱非自願下遭事主奪初夜　怕夫知才圓房

已婚女子涉勒索連鎖食肆集團高層50萬案續審，被告今（12日）出庭自辯，她稱雖然她已婚，但丈夫並無向她提出性要求，故她認識男事主X前，她不曾與丈夫有過性行為。她又指，丈夫為人內向，不會關心她，相反X為人風趣，亦會呵護她。她初與X「拍拖」，不想太快有性行為，惟X在酒店為她補祝生日時，她喝了酒後感不適，X帶她上房休息後便把她推到床上，她直言這是「第一次」兼在非情願下發生，但她沒有報警，更因擔心會懷了X的孩子無法向家人交代，遂主動提出與丈夫圓房。審訊明續。



丈夫內向甚少關心

女被告黃莎莎(31歲)自辯時稱，她於9歲來港，毅進畢業，與丈夫拍拖6年後，在對方父母要求下於2020年8月結婚。兩人的婚姻狀態在案發時並不好，黃指丈夫十分內向，從不關心她，是一名工作狂。直至2020年底，黃加入C公司認識了男事主X。事主X經常會去公司並主動接近黃，之後兩人經常會一起食飯、電話聊天，X不時會「靜雞雞」接黃下班，兩人經常會「講心事」以互相了解，故X知道她已婚。

女被告黃莎莎早前離開法院的情況。(詳看下圖)

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事主曾稱與太太無任何關係

X其後於1月中在車上向黃表白，黃憶述指：「佢讚我…之後話做佢一世嘅情人，做佢背後嘅女人，因為佢話佢同太太無任何關係。」X給予其很多承諾，黃最後表示「我願意」，直言：「因為我都愛佢」。提及對X的初印象，黃指對方十分外向、風趣幽默，對自己很呵護、關心及保護。

酒店房內被X好暴力推落床

及至同年2月20日，X與黃相約到黃金海岸酒店補祝生日，午膳期間兩人飲了一些酒，黃感到有點頭暈但清醒，X便帶她上房休息。惟一上到房，X便「好暴力」地將黃推落床，黃對此哽咽表示：「當時同佢拍緊拖，我唔想咁快有呢個性行為…但佢太大力，我反抗唔到…」，又言：「因為我真係未試過。」辯方大律師見其情緒開始失控，便表示：「數十秒，你冷靜落嚟，之後我地再繼續…」

這事之前從未與夫行房

黃休息後續指，她事後感到十分生氣，更揚言要報警，X則不斷安撫她，並稱會負責。黃最後並沒有報警，解釋指：「我報警佢會好憎我，我會無咗呢個男朋友，個陣我好愛佢。」黃另透露，她在此次事件前不曾與丈夫發生過性行為，因為對方一直沒有提出性要求，但她與X發生關係後，她因害怕懷上X的孩子，沒法向家人交代，故主動提出與丈夫進行性行為。

被告黃莎莎（31歲），被控於去年9月10日至10月6日之間在香港為使自己或另一人獲益，或意圖使他人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出港幣50萬元。

案件編號：DCCC 1146/2021