疫情｜凱帆薈學之園8師生確診要停課　BA.4/5殺入多個中產屋苑

新冠肺炎疫情持續，本港今日（12日）新增2,769宗確診個案，並新增一宗死亡個案。再新增16宗懷疑BA.4或者BA.5的本地個案，當中有7宗無感染源頭，患者居於太古城高山台華山閣、海怡半島4期御庭園御盈居及馬鞍山迎海第1期11座等。

衞生防護中心表示，有7間學校個別班級須暫停面授課一周，其中學之園幼稚園 （凱帆薈）有一個課室出現8宗個案，涉及3名教師及5名學生 ，灣仔日本人學校幼稚園及九龍城真光中學幼稚園部都有一班要停課。此外，再多4間老人院或殘疾院舍有人染疫，共涉4名院友，全部已打3針或4針。



94歲老婦染疫不治

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在今日疫情記者會表示，本港今日新增2,769宗確診個案，當中本地個案佔2,558宗，輸入個案則有211宗。此外，本港再增一宗死亡個案，為一名94歲老婦，她並非居院舍，已打兩劑疫苗，累計第五波疫情死亡數字達9,207宗。

增7宗無源頭懷疑BA.4或BA.5個案

歐家榮指，新增16宗懷疑BA.4或者BA.5的本地個案，當中7宗無找到感染源頭，分別居於海怡半島4期御庭園御盈居、鴨脷洲利東邨東業樓、窩打老道45號賀賢居、東涌逸逸東邨迎逸樓、九龍龍蟠苑龍璋閣、馬鞍山迎海第1期11座、太古城高山台華山閣。

增4間院舍現個案

歐家榮又指，再多4間老人院或殘疾院舍有人染疫，每間院舍各有一名院友中招。其中在安老院，分別涉及西貢靈實胡平頤養院、葵青清逸居，確診院友分別已打4針及3針。

而在殘疾院舍，則涉及沙田香港善導會秦石中途宿舍，以及竹園樂安居復康院舍，該兩名確診院友已均已打3針，其中前者在社區有工作，任職保安員。

特殊學校匡智紹邦晨輝學校有一名教師染疫。（匡智紹邦晨輝學校網站）

九龍城真光中學幼稚園要停課

至於學校方面，今日新增369宗呈報個案，涉及285間學校，亦有164間學校在過去7天出現2宗或以上個案。

此外，有7間學校個別班級因出現聚集性個案，故被建議停課，當中包括東涌匡智紹邦晨輝學校、油尖旺學之園幼稚園（凱帆薈）、北區基督教香港信義會祥華幼稚園、沙田香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 、灣仔日本人學校幼稚園、九龍城真光中學幼稚園部、大角咀世界龍岡學校劉皇發中學。

其中學之園幼稚園（凱帆薈）在同一課室，合共出現8宗個案，涉及3名教師、3名上午班學生及2名下午班學生。調查發現，3名教師曾在課室內午膳，估計源頭是其中一名教師。

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東華東院1助理、2病人染疫

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞亦指，東華東院內科男病房一名病房助理在7月8日確診，經調查後，發現2名男病人檢測亦呈陽性，現時病人情況穩定，有關病房已清潔消毒。▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼

▼7月11日 疫情記者會公布加強監察確診者▼

