招聘會｜保安業嘆經濟復蘇搶人難　失業青年望轉行：最緊要夠穩定

勞工處今明（12及13日）兩日在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，為求職人士提供2,500個職位空缺，包括保安員、行政助理、客戶服務主任等，有不少求職人士到場了解職位情況，現場亦設有面試室可即場面試。



有失業數月市民希望藉此轉行，尋找穩定工作，坦言自己對薪酬的要求不高：「最緊要穩定」。疫情下，保安一度變「筍工」，但最近經濟及勞工市場有復蘇跡象，有保安公司嘆不少人、特別是較年青一批保安轉行，請人亦變相對困難，因此於招聘會展板上寫道「歡迎65歲人士申請」。



▼7月12日 勞工處大型招聘會▼



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兩日招聘會提供逾2500空缺 月薪介乎1.1萬至2.1萬

勞工處今次大型招聘會共有約四十間機構參加，共提供超過2500個優質職位空缺，兩日招聘會每日分別約有二十間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，當中約78%為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬元至2.1萬元。約96%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約68%職位空缺無需相關工作經驗。

曾當文職疫下改當速遞 失業數月冀轉行：萬零蚊就夠

24歲的林先生於會場逛了個圈，直言有心儀的工作希望嘗試，其一是物流業的客户服務助理，他解釋，因以往亦是一直從事文職、資料輸入員，早前希望嘗試新工作，就轉為速遞員，惟因疫情其間收入不穩定，失業數月，希望重新尋找較舒適的工作。

他續指，選擇物流業客戶服務助理員是因從事過速遞，認為了解相關流程，有助適應，亦會考慮助理書刊製作員，心目中理想薪酬水平是一萬元：「我對薪金要求唔高，最重要係穩定。」

保安員人手短缺 保安公司：正職與替假都要請

參展機構負責人楊先生表示，保安員人手短缺，正職及替工都須聘請，又指未有設人數上限。對於展板上寫道「歡迎65歲人士申請」，他解釋，因保安工時較長，每日工作12小時，一般較少年輕人入行，加上其他行業復蘇，因此請人相對困難。

他又指，工作環境不論是商廈、地盤、住宅、學校都難請人，「每一個盤都難請」，估計不少失業人士可能本身薪金較高，普遍會希望搵到人工較高的工種。

李先生則是偕同朋友到場，他表示完成毅進課程後已投考公務員，惟仍在等候結果，因此打算先找工作過渡。他續指，希望可以應徵保安員，特別是機場保安，因與將來工作性質類似，認為可累積經驗。