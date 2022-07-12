調查揭少數族裔家庭月入較一般家庭少逾五成　近半人因疫情失業

香港融樂會今日（12日）公佈《本地少數族裔於第五波疫情下之貧窮情況》調查結果，發現少數族裔貧窮問題嚴重，對比2021年香港5人家庭的平均月入46,000元，少數族裔家庭月入平均只有20,000元。在第五波疫情下，調查顯示少數族裔失業情況較香港一般人口嚴重十倍，在受訪的937名受訪者中，有近一半人指他們因疫情失業。



▼7月12日 香港融樂會公布《本地少數族裔於第五波疫情下之貧窮情況》調查▼



全家收入銳減 媽媽要賣金

25歲的Eliza Limba是其中一位受影響的少數族裔，她指疫情期間任職的健身公司被迫停業，收入因而大減，原本打算靠儲蓄讀書的計劃亦因此中斷，同時她們一家五口收入銳減，由疫情前大約每月平均3萬，跌至只有大約1萬多，收入只能勉強交租金，至於日常開支只能依靠積蓄或是問朋友借錢，媽媽甚至要為此賣金器；又言因為金錢問題積累壓力，一家大小為此擔憂不已。

Eliza指政府對少數族裔的線上學習支援不足，由於疫情期間學校停止面授轉為網課，教育局的課後支援和補習計劃亦同告暫停，再加上小朋友專注力不足，導致她6歲的表弟學習中文困難重重，進度明顯落後於同班同學。

少數族裔Eliza Limba分享一家在疫情下的經歷，希望各行業不要單看膚色和語言，給予少數族裔一個機會去嘗試。（冼茗慧攝）

評政府文化敏感度不足 希望齊創共融社會

融樂會總幹事謝永齡表示，少數族裔貧困和失業的根源在於他們中文水平和教育程度低下，建議教育局制定中文作為第二語言的教育，並要求所有教師接受文化敏感度培訓；期盼政府推動包容文化，幫助香港創建共融社會。

融樂會傳訊主任鄭鈺憙又指，政府需要針對無意識偏見和語言障礙制全面的少數族裔政策，保障少數族裔的權益；他又指現時政府文化敏感度不足，很多資訊計劃都推廣不到少數族裔上，指少數族裔與政府前線工作人員語言不通，令到他們對申請各種福利卻步。