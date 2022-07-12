澳門疫情｜今停工第二日　再增57宗陽性個案　第八輪全民檢測展開

澳門疫情持續，當地工商業場所昨（11日）起停運7天，在今日（12日）澳門停工的第二日，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心最新公布再多57宗陽性個案，當中在紅碼區及醫學觀察酒店發現33宗個案，6宗屬密切接觸者個案、全民檢測酸及重點人群發現陽性個案有14宗、其他人群、社區發現個案有4宗，令自6月18日起累計共有1,583陽性個案。



▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼



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除了新增57宗陽性個案，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心又指，截至今日早上8時，通過流行病學調查共跟進19,585人，其中核心密切接觸者3,022人，非核心密切接觸者10,922人，次密切接觸者916人，一般接觸者255人，陪同人員765人。

第七輪全民檢測再揪17個混合樣本呈陽性 確診數未回落

另外，澳門三星期內的第七輪全民檢測昨日（11日）結束，已採樣658,879人次，累計共有17個混合樣本呈陽性，目前已安排混樣陽性樣本涉及人士作進一步檢測，有關檢測仍在進行中。至於第八輪全民核酸檢測今早上9時開始，每名居民可獲發5個抗原檢測套裝，不設補領，政府呼籲居民積極響應，儘快預約儘早完成全民核檢，以及時發現風險和隱藏個案，阻截和防範病毒在社區擴散。

什麼人會「紅碼」？有什麼限制？ 確診者會紅碼，不可進入特定或高危人群場所包括醫院、院舍等 什麼人會「黃碼」？有什麼限制？ 家居監測中的入境者會黃碼，不可進入高危場所，不可參與除口罩的高風險活動

澳門經科局：超市貨源供應充足穩定

因應澳門正處停工七日狀態，澳門經濟及科技發展局與消費者委員會，協調經財範疇多個部門，並聯同治安警察局，持續到多間主要超市，加強場所人流管理。

經濟及科技發展局指，當地今日各區超市繼續正常營運，市民購物井然有序，而超市因應銷售情況，加快補貨上架，貨源供應充足穩定。

經科局稱，會與消委會密切關注市面情況，持續巡查，確保糧油等民生物資的供應及價格穩定，嚴防違法違規行為，保障居民消費權益。

▼7月10日 澳門停市前夕晚上情況▼

