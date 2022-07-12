通關｜深圳灣口岸現防疫漏洞　一個月約150檢測陽性者無人理

現時每日有逾千名市民經深圳灣口岸北上，但必須離境前即場核酸檢測陰性，呈陽性人士會獲發紅色手帶，不能離境，需自行返回住處。衛生防護中心今日（12日）在記者會上表示，根據過去數周的數據顯示，每日深圳灣口岸有不多於5人即場核酸檢測呈陽性或不確定，當局派發指示，着他們必須使用點對點方式離開，返家隔離或到社區隔離措施隔離。當局指，得悉有部份陽性個案在口岸並未有即時離開，會與相關部門進行溝通，進一步優化防控措施，稍後會再公布詳情。



▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼



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檢測陽性或不確定者須用點對點方式離開

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，如經陸路前往內地，離境前須出示48小時內的核酸檢測陰性證明，但過關前須再做快速核酸檢測，陰性者才獲放行離境。如核酸檢測陽性或不確定者，一般來説會當作普通陽性個案處理，並提供健康指引，這類人士亦須用點對點方式離開。

當局指，得悉有部份陽性個案在口岸並未有即時離開，會與相關部門進行溝通，進一步優化防控措施，稍後會再公布詳情。（冼茗慧攝）

歐家榮又指，當局會跟進相關個案，核酸檢測呈陽性者須在網上呈報個案，呈報後會向相關人士發出檢疫或隔離令，如患者的家居環境不合適，當局將安排其入住社區隔離設施。此外，陽性者如沒有呈報個案，當局亦會主動聯絡患者，要求其提供相關資料，並安排接受隔離。